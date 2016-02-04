ننشر أسماء الـ12 صيادا بـ"زينة البحرين" المفقودة بالمياه السودانية

ينشر "اليوم السابع"، أسماء الـ 12 صيادا مصريا، الفذين كانوا فى مركب الصيد "زينة البحرين"المفقودة فى السودان، فيما نجح الجانب السوادانى فى إنقاذ شخصين هما محمد كمال جادو من نجع البرج بدمياط ورضا أنور هتيمى من المطرية.

وبحثت البحرية المصرية، خلال الأيام الماضية، عن الصيادين ومركب الصيد المفقودين فى المياه السوادنية منذ الخميس الماضى، فيما ناشد أهالى الصيادين الرئاسة المصرية والخارجية إعادة البحث عنهم فى المياه والجزر قرب إريتريا.

وأكد جمال على العفيفى، أحد ملاك المركب، لـ"اليوم السابع"، أن الوكيل السودانى أكد لهم أن الشواهد تؤكد أنهم لم يغرقوا فى المياه، خاصة أنهم ارتدوا السترات الواقية، وأنهم غالبا فى الجزر الإريترية، وعددها 9 جزر، مناشدا الحكومة المصرية بالبحث عنهم فى تلك الجزر.

والصيادون هم:

حسن على العفيفى (رئيس المركب)

>على أحمد العفيفى (الباش رئيس)

>السيد السيد العفيفى (الميكانيكى)

>على السيد عياد

>صلاح محمد حامد أبو حجازى

>محمد طلعت مصطفى

>أشرف عباس عبد الرازق "المطرية "

>أحمد فؤاد درويش

>السعيد محمد غطيو

>أحمد محمد موسى

>محمود محمد موسى

>أحمد محمد عبد الصادق

- مالك مركب زينة البحرين: 12 صيادا عالقا بالسودان.. ونناشد الرئاسة إنقاذهم