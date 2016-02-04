د. محمد لطفى الساعى يكتب: الحجم الطبيعى للأعضاء الذكرية

حجم عضو القضيب يشكل هاجسًا لدى عدد كبير من الذكور فى مراحل مختلفة من حياتهم خصوصا والموروثات والثقافات الشعبية تجسد صورة نمطية غير واقعية خاصة فى بلداننا العربية.

ويصل متوسط طول القضيب الذكرى فى حالة الانتصاب لنحو ١٢ سنتيمترًا متراوحًا بين 7 و18 سنتيمترًا فى الغالبية العظمى من الرجال وعندما نتحدّث عن الطوق (القياس المحيط بالعضو) فالمعدل يصل إلى11.5 سنتمتر.

أما فى ما دون الـ7 سم فيكون العضو ضئيل الحجم وهو ما يسمى micropenis وتعود أسباب حالة "صغر القضيب" إلى مشاكل جينيّة وهرمونيّة كنقص هرمون التّستوستيرون أو متلازمة كلاينفلتر.

ووجد أن شكوى الغالبية من الرجال تعود إلى حالة نفسية تسمى "اضطراب تشوه الانطباع الذاتى (Body Dysmorphic Disorder)، وهى عبارة عن وسواس أن يكون للشخص صورة غير واقعية عن جسده الفعلى، ويؤدّى ذلك إلى شعور هؤلاء الرّجال بالخجل، قلة الثقة بالنفس، والقلق الشّديد أثناء ممارسة الجنس وقد تسوء حالتهم النّفسيّة أكثر إذا لم يتأقلموا مع وضعهم بل قد يصابون فعليًا بضعف فى الانتصاب.

وفى أحدث الدراسات العلمية التى تم نشرها فى 2015 والتى احتوت النسبة الاكبر من آلاف الذكور فى مراحل عمرية تبدأ من 17 سنة إلى 91 سنة وجد أن متوسط طول القضيب وهو مرتخ 9.16 سم.

>متوسط طول القضيب فى حالة الانتصاب 13.12 سم.

>محيط القضيب فى حالة الارتخاء 9.31 سم.

>محيط القضيب فى حالة الانتصاب11.66 سم.