أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كيرى يتهم دمشق وموسكو بالسعى إلى "حل عسكرى" للنزاع السورى

Google+ Print
كيرى يتهم دمشق وموسكو بالسعى إلى "حل عسكرى" للنزاع السورى كيرى يتهم دمشق وموسكو بالسعى إلى "حل عسكرى" للنزاع السورى

>اتهم وزير الخارجية الاميركى جون كيرى الاربعاء النظام السورى وحليفته روسيا بالسعى إلى "حل عسكرى" للنزاع فى سوريا، وذلك بعيد تحقيق قوات النظام مدعومة بغارات روسية تقدما نوعيا فى شمال البلاد وتعليق الامم المتحدة مفاوضات السلام المتعثرة فى جنيف.

وقال كيرى الموجود حاليا فى لندن فى بيان صدر فى واشنطن ان "مواصلة الهجوم الذى تشنه قوات النظام السورى مدعومة بالغارات الروسية- على مناطق تسيطر عليها المعارضة اظهرت بوضوح الرغبة لدى النظام وموسكو بالسعى إلى حل عسكرى بدلا من اتاحة المجال امام التوصل إلى حل سياسى".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365