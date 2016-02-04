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تجديد حبس شاب 15 يوما لاتهامه بسرقة 3 مخازن أحذية بالعتبة

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تجديد حبس شاب 15 يوما لاتهامه بسرقة 3 مخازن أحذية بالعتبة تجديد حبس شاب 15 يوما لاتهامه بسرقة 3 مخازن أحذية بالعتبة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة 3 مخازن أحذية بمنطقة الموسكى .

قرر محمد شحاتة، رئيس نيابة الموسكى، فى وقت سابق حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 3 مخازن أحذية بمنطقة العتبة، واستدعاء ملاك المخازن لسماع أقوالهم .

كشفت تحقيقات النيابة عن تمكن ضباط قسم شرطة الموسكى من ضبط "م.أ" 23 عاما، بحوزته كمية هائلة من الأحذية داخل كرتونة ضخمة. وبمواجهته اعترف أنه سرق هذه الكميات من 3 مخازن للأحذية بمنطقة العتبة بقصد الاتجار بها، وتحقيق ربح منها.

تم تحرير المحضر 824 لسنة 2016، وبالعرض على النيابة أمرت بالتحفظ على المضبوطات.

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مصر 365