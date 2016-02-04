تعيين مجدى سابق أمينا عاما لحزب حماة الوطن بالقليوبية

قرر الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن تعيين مجدى سابق أميناً عاماً للحزب بالقليوبية، بعدما ثبت كفاءة عالية فى الفترة التى قام بها بمهمة القائم بأعمال الأمين العام.

وتضمن القرار اعتماد اللواء مصطفى فتوح مساعد رئيس الحزب لشئون التجارة والصناعة والدكتورة هالة توفيق مرسى سليمان أمينا عاما للحزب بمحافظة الغربية، وسعيد محمد محمود عجمى أمينا عاما للحزب بمحافظة السويس.

يذكر أن أمانة القليوبية عقدت جلسة هامة هذا الأسبوع برئاسة مجدى سابق الأمين العام للمحافظة والمستشار سيد أبو الجود أمين عام التنظيم للحزب بالمحافظة ومختار زيادة أمين شئون العضوية لمناقشة جدول الأعمال متضمنا مناقشة القرارات الصادرة بجلسة الاجتماع الأخبر بمقر الأمانة العامة بالمحافظة وحضور أعضاء الأمانة العامة وأمناء المراكز والمدن، ومناقشة القرار الصادر بإلغاء المؤتمر الجماهيرى الذى كان محددا له بعد غد السبت لعدم جاهزية قاعة الاجتماعات بذات التوقيت.

وقرر المكتب التنفيذى انعقاد المؤتمر الجماهيرى لإعداد كوادر الحزب فى خوض انتخابات المحليات القادمة وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة ببنها فى تمام الساعة الخامسة مساء السبت الموافق 13/2/2016 مع توجيه الدعوة لكل قيادات الحزب بالأمانة العامة بمقرها بالقاهرة وكل قيادات الأمانة العامة بالمحافظة وكذلك كل أعضاء الأمانات للمراكز والمدن بالقليوبية.

الإعداد الجاد للمؤتمر برئاسة المستشار أمين عام التنظيم وأمين شئون العضوية مع باقى أعضاء الأمانة العامة كل فى اختصاصة بالتنسيق بينهم، مناقشة باقى القرارات لجلسة 6/2/2016، واعتبار المكتب التنفيذى فى حالة انعقاد دائم لمتابعة اعمال فرق العمل للإعداد للمؤتمر.



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