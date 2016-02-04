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مسيرة ليلية بخليج نعمة لمدرسة الأورمان لذوى الاحتياجات لدعم السياحة بشرم الشيخ

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مسيرة ليلية بخليج نعمة لمدرسة الأورمان لذوى الاحتياجات لدعم السياحة بشرم الشيخ مسيرة ليلية بخليج نعمة لمدرسة الأورمان لذوى الاحتياجات لدعم السياحة بشرم الشيخ
نظمت مدرسة الأورمان للتربية الخاصة لرعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة مسيرة ليلية بخليج نعمة بشرم الشيخ تحت شعار فى حب ودعما للسياحة.

وشارك فى المسيرة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، والعميد ربيع عبد الموجود رئيس قطاع الخليج، وساروا فى شوارع خليج نعمة رافعين أعلام وشعارات تحمل "حلوة يا بلدى وفى حب مصر" .

وارتسمت السعادة على وجوة كل المشاركين، وأبدى المحافظ إعجابه الشديد بهؤلاء الطلاب، وطالب المسئولين بتقديم الدعم لهم وتنمى لهم إقامة سعيدة بشرم الشيخ.

وعلى هامش المسيرة تفقد اللواء خالد فودة واللواء مجدى موسى أعمال المقاولون العرب للخط الثانى الصرف الصحى، والحالة الأمنية بخليج نعمة ووحرص على لقاء بعض الشباب، وطالب رجال الأمن بتجهيز لمؤتمر كبير مع الشباب بمنطقة الرويسات لحل مشاكلها.

يذكر أن المدرسة شاركت بـ80 طالبا وطالبة وبإشراف 15مدرسا ومدرسة، وهتف الطلاب فى شوارع خليج نعمة تحيا مصر ورددوا الأغانى الوطنية..

مسيرة ليلية (1)

مسيرة ليلية (2)

مسيرة ليلية (1)
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