المجمع السياحى ينظم مبادرة "أنت واجهة مصر" بالاشتراك مع إعلام الغردقة السبت

يعقد المجمع السياحى بالبحر الأحمر بالاشتراك مع مجمع إعلام الغردقة، السبت المقبل، مؤتمرا صحفيا لمبادرة "أنت واجهة مصر "، والتى يهدف المشاركة فى رفع جودة كفاءة الأجهزة الأمنية والمدنية التى تتعامل مع السائحين القادمين إلى المحافظة، بموانئ الوصول وذلك من خلال دورات اللغات الإنجليزية، والروسية، والألمانية، والتنويه عن السلوكيات المثالية للتعامل مع السائحين.

وقال ماجد القاضى أحد مؤسسى المجمع السياحى بالغردقة: إن الدورات سوف تبدأ يوم 10 فبراير الجارى، وذلك بمشاركة محافظة البحرالأحمر، ومديرية أمن البحرالأحمر، والمجمع الإعلامى، ونقابة المرشدين، والمجمع السياحى، وشركتى مراسم، وبروتوكول تنظيم المعارض والمؤتمرات.