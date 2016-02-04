كيرى يتهم دمشق وموسكو بالسعى إلى "حل عسكرى" للنزاع السورى

>اتهم وزير الخارجية الاميركى جون كيرى أمس الأربعاء النظام السورى وحليفته روسيا بالسعى إلى "حل عسكرى" للنزاع فى سوريا، وذلك بعيد تحقيق قوات النظام مدعومة بغارات روسية تقدما نوعيا فى شمال البلاد وتعليق الامم المتحدة مفاوضات السلام المتعثرة فى جنيف.

وقال كيرى الموجود حاليا فى لندن فى بيان صدر فى واشنطن ان "مواصلة الهجوم الذى تشنه قوات النظام السورى مدعومة بالغارات الروسية على مناطق تسيطر عليها المعارضة اظهرت بوضوح الرغبة "لدى النظام وموسكو" بالسعى إلى حل عسكرى بدلا من اتاحة المجال امام التوصل إلى حل سياسى".

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