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"الصحة" تخصص 5.5 مليون دولار لإنشاء مصنع للسرنجات ذاتية التدمير

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"الصحة" تخصص 5.5 مليون دولار لإنشاء مصنع للسرنجات ذاتية التدمير "الصحة" تخصص 5.5 مليون دولار لإنشاء مصنع للسرنجات ذاتية التدمير
أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 5.5 مليون دولار لإنشاء مصنع للسرنجات ذاتية التدمير.

وقال المصدر فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن المصنع سيقوم بإنتاج 600 مليون سرنجة سنوياً وسيتم تصدير منتجاته إلى الخارج .

وأضاف المصدر أن السرنجات ذاتية التدمير تحمى المرضى من انتقال الفيروسات المعدية مثل "فيروس سى"، مشيرة إلى أن المصنع سيتم الانتهاء من إنشاءاته خلال عام بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأوضح المصدر أنه تم البدء فعلياً فى تجهيز وإنشاء المصنع بالتعاون مع القوات المسلحة.

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مصر 365