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بالصور.. توقف حركة قطارات الوجه القبلى بمحطة أسيوط لاشتباكات بين الركاب

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بالصور.. توقف حركة قطارات الوجه القبلى بمحطة أسيوط لاشتباكات بين الركاب بالصور.. توقف حركة قطارات الوجه القبلى بمحطة أسيوط لاشتباكات بين الركاب
توقفت حركة القطارات بالوجه القبلى لأكثر من ساعة وربع، اليوم الخميس، بسبب اشتباكات بين ركاب قطار 1939 مخصوص "أسوان - القاهرة" بمحطة قطار أسيوط، لوجود خطأ فى أرقام مقاعد القطار وترتيب العربات.

وفوجئ الركاب، خاصة فى عربة 9 و11، بعدم وجود أماكنهم التى قاموا بحجزها فى القطار، ووجود خطأ فى ترتيب العربات، وعدم وجود أى مسئول بالقطار للإجابة عن أسئلة الركاب، مما أدى إلى حالة من الاحتقان بين الركاب، ومشادات كلامية وصلت إلى حد التشابك بالأيدى، وعدم وجود شرطة سرية بالقطار أو رئيس القطار لحل المشكلة.

يذكر أن القطار كان من المفترض أن يغادر محطة أسيوط الساعة الواحدة والنصف صباحا، وعلى الرغم من تخطى الساعة الثانية و45 دقيقة صباحا.

وطالب الركاب وزير النقل والمواصلات باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المسئولين عن القطار إلى التحقيق.

توقف حركة قطارات (1)

توقف حركة قطارات (2)

توقف حركة قطارات (3)
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