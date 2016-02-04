الرئيس التونسى: السيادة للشعب الذى يختار من يمارس السلطة إضافة 3 وأخيرة

>وصف الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى أداء الحكومة الحالية بالجيد، مؤكدا فى الوقت نفسه أن احكومة ليست معصومة من الخطأ والرئيس أيضا ليس معصموما من الخط, كذلك الذين ينتقدوه ليسوا معصومين من الخطأ، مؤكدا أن الدستور التونسى الحالى برلمانى أكثر منه رئاسى.

وردا على سؤال عن السياسة الخارجية لبلاده، قال السبسى، فى حواره مع قناة "الوطنية" التونسية، "أنا اتبع نفس السياسة التى اتبعتها عندما كنت وزيرا للخارجية فى عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة التى تعتمد على استقلالية القرار السياسى فى تونس وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.

وأوضح أنه عندما جاء للحكم لم تكن علاقات تونس مع الدول العربية والإسلامية على أحسن ما يرام، ولذلك عمل على تحسينها، مؤكدا ضرورة أن تكون علاقات تونس جيدة مع الجميع.

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