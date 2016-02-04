5 ملامح من انتصار الأهلي على إنبي ' العودة قبل الدربي '

حقق الأهلي انتصارا هاما على حساب إنبي قبل لقاء القمة أمام الزمالك ليوسع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي لأربع نقاط قبل مباراتهما سويا.

وكان الأهلي قد انتصر على إنبي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة المؤجلة بينهما من خامس جولات الدوري المصري (طالع التفاصيل).

المباراة شهدت العديد من الملامح يرصدها FilGoal.com

إهدار الفرص

أحد أبرز عيوب الأهلي خلال الفترة الأخيرة هو إهداره للفرص بكثرة مما قد يكلفه في النهاية الخروج بنتيجة التعادل أو الهزيمة وبالتالي فقدان النقاط.

فمع بداية المباراة أهدر رمضان صبحي وجون أنطوي انفرادين خلال أربع دقائق فقط.

ذلك الأمر إن استمر فإن الأهلي سوف يعاني أمام الفرق الكبرى خاصة مع اقتراب مبارياته في دوري أبطال إفريقيا.

تألق السعيد ورمضان

المباراة شهدت تألق عبد الله السعيد ورمضان صبحي ليواصلا الأداء الجيد مع عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني المؤقت للفريق.

وعلى الرغم من أن السعيد انخفض أدائه في الشوط الثاني لكن يحسب له أن بداية الهجوم الذي جاء منه هدفي الأهلي كان بسبب تمريراته.

اهتزاز إكرامي

ظهر شريف إكرامي مهتزا في أكثر لقطة خلال المباراة الأولى كانت حينما سدد محمد عبد المنصف الكرة وكانت في طريقها لعبور خط المرمى.

والمرة الثانية خلال الشوط الثاني بعدما فشل في التصدي لتسديدة ضعيفة واضطر للإمساك بها على مرتين، هذا بالإضافة لتردده في الخروج من مرماه للتعامل مع العرضيات.

عودة رحيل

أحد أبرز مكاسب المباراة للأهلي هو عودة صبري رحيل وتقديمه مستوى جيد خلال المباراة هجوميا ودفاعيا.

منذ قدوم زيزو ورحيل هو اللاعب الأساسي في الناحية اليسرى واليوم كافأ مدربه بصناعة هدفي المباراة، والتأكيد على أتم الاستعداد للقاء القمة أمام الزمالك.

شباك نظيفة

من ضمن أهم الأشياء التي يحققها الأهلي مع زيزو هي حفاظه على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي.

وخاض الأهلي مع زيزو ثلاث مباريات أمام الإسماعيلي والاتحاد وإنبي ولم يهتز مرماه حتى الآن.

أمر رائع ويعطي الأهلي دفعة معنوية كبرى قبل القمة.