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بالصور.. مكتبة الأقصر تنظم فعاليات لاستغلال أوقات فراغ الأطفال

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أعلن محمد عباس مدير عام مكتبة العامة بالأقصر، عن تنظيم عدة فعاليات وأنشطة فنية وتعليمية وثقافية لكافة أهالى الأقصر بفرع المكتبة بالأقصر، بما يساهم فى استغلال أوقات فراغ الأطفال والشباب وأهالى الأقصر فى تنمية مهاراتهم وملكاتهم الفكرية وقدراتهم التعليمية، وذلك فى إطار دورها التعليمى والتنموى والثقافى.

وأضاف مدير مكتبة مصر أن أولى هذه الفعاليات تتضمن تنظيم مهرجان "كرنفال التميز والإبداع" لمدة أسبوع فى الفترة من 6 /2 / 2016 وحتى 11 / 2 / 2016، والذى يشهد إقامة أنشطة متنوعة تشمل محاضرات تنمية بشرية للأسر الأقصرية وذويهم وورش تعليم موسيقى ورسم ونحت وتصوير ودورات لغة إنجليزية مجانية وعروض مسرحية وديفيله للأطفال وعروض أزياء ومسابقات أجمل طبق ووجبة غذاء يصنعها الأطفال وأفضل رسومات وكاريكاتير وماسكات فنية بالإضافة إلى عروض الزهرات والأطفال والبراعم وفرق الكشافة والجوالة واكتشاف مواهب الغناء والتمثيل والمسرح والرسم والعزف.

وأوضح عباس أن المهرجان يقام تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر واللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وبتعاون كافة الجهات بمحافظة الأقصر ومنها كلية الفنون الجميلة بالأقصر ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والجمعيات الأهلية، ويشهد ختام المهرجان توزيع الجوائز على المشاركين والفائزين فى المسابقات.

وقال عباس إن إدارة المكتبة تسعى لتنفيذ عدة أنشطة وفعاليات مميزة لجذب الجمهور الأقصرى، حيث يتم الإعداد لعقد مؤتمر ثقافة المرأة ومؤتمر الحفاظ على الآثار وغيرها من الفعاليات التى تساهم فى ملء أوقات الفراغ وتنمية مهارات وقدرات المشاركين والترويج للأنشطة المختلفة والمميزة بالمكتبة بما يساهم فى رفع المستوى الثقافى والتعليمى للمواطنين وفى إطار الدور التنويرى الذى يعد أحد الأهداف الذى أنشئ من أجله فرع مكتبة مصر العامة بالأقصر.

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