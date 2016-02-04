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إعلام الوادى الجديد يعقد ندوة عن الإدارة المحلية ومكافحة الفساد اليوم

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إعلام الوادى الجديد يعقد ندوة عن الإدارة المحلية ومكافحة الفساد اليوم إعلام الوادى الجديد يعقد ندوة عن الإدارة المحلية ومكافحة الفساد اليوم
يعقد مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد ندوة إعلامية، اليوم الخميس، بعنوان "الإدارة المحلية ومحاربة الفساد"، وذلك بمقر مركز الإعلام بمركز الخارجة بالوادى الجديد والتى يحاضر فيها متخصصون فى العمل الإدارى والقانونى ويحضرها عدد كبير من أبناء مدينة الخارجة من مختلف الانتماءات الوظيفية .

وأوضح منصور سعيد مدير المركز أن هذه الندوة تهدف إلى تعريف العاملين بالدواوين الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى بآليات الاصلاح الإدارى والرقابة لمواجهة الفساد وكذلك سبل تطوير مؤسسات الإدارة المحلية.

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