نجران: التقاء الفلكلور والعسل مع الأخدود

قال رئيس وفد منطقة نجران محمد بن مهدي بن غشام إن مشاركة المنطقة تقدم تصوراً حقيقياً للتراث النجراني، من خلال المباني التراثية المتنوعة كالدرب والمقدم والمشولق والتي تصاحبها معارض تضم المقتنيات النجرانية القديمة كالأسلحة والملابس والحلي وأدوات الزراعة والأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية والفخارية.

واشار غشام الى ان القرية ستقدم عروضاً وفقرات مسائية طيلة ايام المهرجان وذلك من خلال ركن ”مجلس بيت الشعر”، وتقديم الفرق الشعبية الألوان الفلكلورية التي تشتهر بها منطقة نجران "الزامل، الرزفة، المثلوثة، لون الطبول" وذلك على مسرح القرية، بالاضافة الى معرض خاص بالفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية.

وبين غشام ان زوار قرية نجران التراثية سيشهدون هذا العام مشاركة الأسر المنتجة والذين تم تخصيص أماكن لهم يقدمون من خلالها أشهر المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة، اضافة الى مايتم تقديمه في المطعم الشعبي، ومشاركة فرع هيئة السياحة والآثار بالمنطقة من خلال ركن الأخدود، وتخصيص جناح لجامعة نجران يحاكي مراحل تطورها ومنجزاتها وركن خاص بمركز أبحاث البستنة. ومحلات لبيع العسل والتمر والقهوة.. وعدد من الحرف اليدوية، كصياغة الفضة، والحدادة، والخرازة، والحياكة، وفتل الحبل، وصناعة الخصف، وصقل الجنابي والسيوف، وصناعة الطبول، ونجارة الصحاف، وخياطة الملابس الرجالية والنسائية.