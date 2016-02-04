أمير القصيم: المشاركة في الجنادرية فخر لأهالي المنطقة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم اليوم على جناح المنطقة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 30.

وتجول سموه على جميع أركان النشاط الثقافي والتراث الفني والشعبي للمنطقة والذي شمل 33 ركناً متفرقاً بينها خمسة أركان للمحافظات بالإضافة إلى بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع، كما شاهد سموه الأجنحة الرئيسية التي ستشهد العديد من الفعاليات التي ستحييها الفرق الشعبية وهي القصر التراثي وساحة الحرفيين والبيت القصيمي.

كما استمع سموه لشرح مفصل من قبل رئيس وفد جناح القصيم عبدالله بن حمد الزيد الذي بيّن المشاركات المتعددة للجهات المختلفة بالجناح في برنامج تم جدولته على مدار أيام الجنادرية، موضحا أن زيارة سمو أمير منطقة القصيم هي زيارة تشجيعية لفريق العمل خلال تجهيز المعرض.

وقال سمو أمير منطقة القصيم في ختام زيارته: مشاركة القصيم في "الجنادرية 30" هو شرف يتشرف به أبناء المنطقة والوطن بصفة عامة، ولاشك أن هذه الزيارة هي للوقوف على الاستعدادات والجاهزية وما يمكن أن يقدمه أبناء المنطقة في هذا الجناح الذي يفتخر بإقامته كل ابن من أبناء منطقة القصيم وتعتز بإقامته القصيم كل عام ويعكس جزءا من الوجه الحضاري والتراثي للمملكة العربية السعودية.

وأكد سموه على القائمين على الجناح أهمية تقديم كافة المعلومات التي يحتاجها زوار المعرض وأن يعكس فريق العمل روح القصيم التي تميزت بها تجاه الوطن في جناحها بالجنادرية 30.