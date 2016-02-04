الباحة: المشاركة ب«الحصاد والعقيق» لأول مرة

‏‫يحمل بيت الباحة التراثي طرازاً معمارياً يتميز بالجمال، وهو أول بيت تم بناءه على أرض الجنادرية.. وأوضح رئيس وفد المنطقة المشارك محمد غرم الله لافي اكتمال الاستعدادات لاستقبال الزوار. وبين بان المشاركة لهذا العام ستشهد توسعاً في الأنشطة، والتركيز على جودة المخرج، وإظهار الموروث الشعبي للمنطقة بالمظهر الذى تستحقة لتعرف الأجيال ما كان عليه إنسان الباحة إلى جانب إظهار الجانب التنموى والحضاري عبر مشاركات الإدارات الحكومية من خلال قاعة العرض الكبرى، والجانب الثقافي يعتبر من أهم المشاركات وسيشارك نادي الباحة الأدبي في هذا الجانب حيث ستقام أمسيات شعرية ومسابقات ثقافية ومسابقات للطفل والأسرة، وستشهد العروض الشعبية تميزاً بعد الموافقة على مشاركة فرقتي الحصاد والعقيق إلى جانب فرقة الباحة والتي ستقدم العديد من الألوان والفلكلورات الشعبية وبعض الأهازيج، وتم تخصيص فريق إرشادي متكامل من شباب المنطقة بهدف تعريف الزائر بالقرية وماتحتويه من طراز معماري فريد والتعريف ببعض العادات والتقاليد، وأضيف في هذا العام العديد من الحرف اليدوية والتي سيتم استعراضها بعروض حيه أمام الزائر ولعل من ابرزها حرفة البناء كونها عامل جذب مهم. وتشارك جامعة الباحة بوفد من طلابها المتميزون، وتجهيز القاعة الخاصة بالمشاركات النسائية.