مؤتمر الرحمة يعالج كثيراً من المشكلات التي تحتاجها البشرية

رحب معالي مدير الجامعة: أ. د. بدران بن عبدالرحمن العمر بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في رحاب جامعة الملك سعود في افتتاح المؤتمر الدولي: (الرحمة في الإسلام)، وشكر معاليه سمو أمير منطقة الرياض على مشاركته مجتمع الجامعة في برامجه المتعددة، وأوضح أن هذا المؤتمر الدولي يعالج كثيراً من المشكلات التي تحتاجها البشرية للتراحم قيماً وسلوكاً وتنظيماً وتعليماً وتفعيلاً، ولذلك فإن جامعة الملك سعود متمثلة في قسم الدراسات الإسلامية كعادتها تتلمس هذه الحاجات والمشكلات، وتسهم في تقديم رؤية متكاملة تجمع بين التأصيل الشرعي والبعد الحضاري والمناسبة الواقعية.

وأشار معالي الدكتور بدران العمر إلى أن هذا المؤتمر يتزامن مع المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية في كل صعيد بما في ذلك موقفها الواضح والصريح من ضرورة المساهمة في فك كل سبل المعاناة عن الشعوب، وتمكين العالم من العيش في حياة كريمة، وهذا من أعظم ما يمثل خلق الرحمة، كما أن هذا المؤتمر حجة على المسلمين بأن يتحلوا بالرحمة فيما بينهم وكذلك مع الآخرين من غير المسلمين. وفي نهاية حديث معالي الدكتور بدران العمر توجه إلى الله بالدعاء أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمساهماته الكبيرة في تجسيد خلق الرحمة في الإسلام بإغاثة الشعوب المنكوبة، ورفع المعاناة عن المحتاجين، وتقديم المساعدات لمستحقيها، كما شكر رئيس لجنة المؤتمر الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وكافة الإخوة الزملاء في قسم الدراسات الإسلامية على جهدهم في تنظيم المؤتمر، سائلاً الله للجميع التوفيق والإعانة.