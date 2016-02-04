مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم يؤمن تقنية حديثة لتحليل الهرمونات وفيتامين «د»

قام مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم بتأمين جهاز Liaison وهو أحدث تقنية ألمانية معتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لتحليل الهرمونات وقياس نسب فيتامين «د» في الجسم والمعروف باسم (Liaison)، في خطوة من المستشفى نحو مواكبة آخر المستجدات في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية لتوفير نتائج عالية الدقة في الفحوصات التشخيصية تسهم في تقديم العلاج المناسب لمختلف الحالات المرضية.

وقال د. وسيم بركات استشاري المختبرات بالمستشفى والحاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة Southampton البريطانية إن فيتامين «د» يعد واحداً من أهم الفيتامينات الضرورية للجسم، حيث يؤدي نقصه إلى العديد من المشكلات المرضية الخطيرة، مشيراً إلى أن جهاز Liaison من أدق الأجهزة المخبرية وأسرعها إظهاراً للنتائج، إذ يعمل بطريقة آلية بالكامل من خلال نظام الباركود للحد من حدوث الأخطاء البشرية.

وأضاف أن الجهاز يعمل من خلال إجراء تفاعل كيميائي عالي النوعية، يسهم في حصول المختصين على القياسات بتقنية الضوء التلألؤي الكيميائي (Chemi-Luminescence) وبعدها التوصل إلى نتائج غاية في الدقة مقارنة بالأجهزة الأخرى علاوة على إجرائه أكثر من 180 فحص بالساعة. ولفت د. بركات إلى أن الدراسات العلمية والطبية أكدت أهمية الحصول على تحليل فيتامين «د» ليس فقط كمؤشر لأمراض مثل هشاشة العظام والكساح وإنما لكشف أمراض كثيرة ظهر فيها للكالسيوم دور كبير ومهم مثل الأمراض السرطانية والأمراض الالتهابية والتحسسية وأمراض المناعة الذاتية ومرض السكر، مؤكداً أن اكتشاف نقص فيتامين «د» مبكراً وعلاجه من شأنه الوقاية من أمرض عديدة.

وأفاد أن تحليل فيتامين «د» هو واحد من أكثر الفحوصات المخبرية التي يعتمد عليها معظم الأطباء في تحليل العديد من الأمراض، لاسيما في ظل تعرض كثير من الناس في المملكة لنقص مستمر في مستويات هذا الفيتامين في الجسم، حيث يعول كثيراً غالبية الأطباء على تحليل فيتامين «د» للكشف عن الأمراض وتحديد هويتها. يشار إلى أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم كان من أوائل المستشفيات الحاصلة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية، كما أن المختبرات حاصلة على أعلى معيار عالمي للجودة من الجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض CAP.