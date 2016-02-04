«المصحف» هدية الزائر لجناح الشؤون الإسلامية

قال المدير العام لمكتب وزيرالشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المساعد للبرامج والمناسبات المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عبدالله بن مدلج المدلج، أن جناح الوزارة في المهرجان يضم العديد من الأركان والأقسام، منها ركن الصور والمجسمات، ويتضمن عرضاً لعدد من النماذج الخاصة بمشروعات المساجد والجوامع والمراكز الإسلامية داخل المملكة وخارجها، وعرض بعض المجسمات والصور لمشروعات الوزارة المتعددة التي تم تنفيذها وبعض المخطوطات القديمة، وركناً خاصاً بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وسيحتوي الجناح أيضاً ركنا لمطبوعات الوزارة من كتب ونشرات، وركنا لتوزيع الهدايا والإصدارات الخاصة بها، يوزع من خلاله عدد من المصاحف بمختلف الأحجام، والمصاحف المرتلة، وتراجم معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات على مرتادي الجناح، إضافة إلى توزيع بعض الكتب الدينية، والإرشادية في أحكام العبادات، وبعض الهدايا المتنوعة.

وسيتم في الجناح تقديم عرض مرئي ومسموع لمجموعة من الأفلام التعريفية والتوعوية، كما يعرض الجناح مجموعة من الإصدارات، والكتب، والمطويات، والبروشورات، والمجلات، والشرائط السمعية التي تستهدف توعية الناس، وتنوير الرأي العام تجاه ظاهرتي الإرهاب، والتطرف، وكيفية مواجهتهما والتصدي لهما ومعالجتهما، والتحذير من مخاطر مثل هذه الظواهر على الأمن في الأوطان، إلى جانب عرض أفلام تبين دور الوزارة في ترسيخ الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.