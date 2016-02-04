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الشليل : من لا يحمل بطاقة رسمية فلا يمثل رئاسة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

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الشليل : من لا يحمل بطاقة رسمية فلا يمثل رئاسة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الشليل : من لا يحمل بطاقة رسمية فلا يمثل رئاسة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

    تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 30) بعدد 220 موظفاً من منسوبيها ما بين أعضاء وإداريين ومشرفي توعية. كما ستشارك الرئاسة العامة ولأول مرة في المهرجان بمعرض تعريفي توعوي يتضمن عدة أقسام في مختلف المجالات التوجيهية، ويتم من خلاله توزيع إصدارات الرئاسة التوجيهية والإعلامية ومواد متنوعة ما بين نشرات وكتيبات وأقراص ممغنطة، تتناول موضوعات في جوانب العقيدة، وتعزيز السلوك والقيم الحميدة، إضافة إلى احتوائه على لوحات تعريفية بالرئاسة توضح جوانب التطوير من دورات واستخدام وسائل التقنية الحديثة.

وتأتي مشاركة الرئاسة في المهرجان بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحرس الوطني وبقية الجهات المشاركة.

ويعمل أعضاء الهيئة الميدانيون بأدوار تتكامل فيها جهود الأعضاء مع الجهات الحكومية المشاركة وذلك بتقديم النصح والتوجيه بالأسلوب الحسن بما يعكس الصورة المشرقة عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبناء جسور التواصل مع جميع فئات الزوار وتعريفهم بدور الرئاسة التي تقيم شعيرة من شعائر الإسلام وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة الشيخ تركي بن عبدالله الشليل أن جميع المشاركة يحملون ويبرزون بطاقات رسمية، ومن لا يحمل بطاقة رسمية فلا يمثل الرئاسة.

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