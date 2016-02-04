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حرم أمير الرياض ترعى حفل مبادرة «اكفل علاجي» لجمعية عناية

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    تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض أطلقت أول أمس الجمعية الخيرية لرعاية المرضى "عناية" الملتقى التعريفي الذي تنظمه تحت مبادرة برنامج "اكفل علاجي" في فندق هوليدي إن القصر بالرياض .

وقد أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى "عناية" في ختام الحفل أن التبرعات المالية الخاصة بمبادرة برنامج "اكفل علاجي " قد بلغت أكثر من مليوني ريال. وشهد الملتقى حضور عدد من صاحبات السمو الأميرات والأكاديميات والمهتمات بمجال العمل الخيري.

وأبدت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد في كلمتها عن سعادتها بما شاهدته من برامج وانشطة وخدمات لجمعية عناية وقالت سموها "لم أعرف عن وجود هذه الجمعية وما يقدمونه من عمل جبار قبل اليوم، رغم انني قريبة من العمل التطوعي والخيري، وأقدم جزيل شكري لجميع من قام على هذه الجمعية من رئيس مجلس إدارتها ولكل طاقمها الطبي من استشاريين وأخصائيين وممرضين وكل من يتطوع بمجاله الذين كرسوا أوقاتهم وجهدهم في سبيل مساعدة المحتاجين من المرضى، وشددت سموها على ضرورة توجه الجمعيات الخيرية في المملكة إلى جمعيات متخصصة ومهنية كجمعية عناية التي أدركت ذلك من خلال الاستراتيجية التي وضعتها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم أن هذا الملتقى هو للتعريف بالجمعية وما تقدمه للمريض الفقير والمحتاج من خدمات علاجية ورعاية طبية في المستشفيات الحكومية والأهلية بمواصفات عالية الجودة، مشيرا إلى أن العمل الخيري وخاصة في المجال الصحي يزداد تنظيماً، كما أصبح يضم نخبة من فاعلي الخير.

من جهتها أكدت د. فاطمة بنت يوسف الجعوان استشارية نساء وولادة ومسؤولة القسم النسائي بالجمعية في كلمة لها أن من أهم أعمال وإنجازات الجمعية افتتاح مجمع عيادات عناية الصحي في حي معكال وهي أول مجمع عيادات خيرية على مستوى المملكة، إضافة إلى تطوع 108 استشريين وأطباء من جميع التخصصات الطبية في هذا المجمع الخيري الذي استفاد منه 30 ألف مريض لعام 1436 ه، فيما تمكنت الجمعية في نفس العام من علاج أكثر من 1063 مريضا في مختلف التخصصات والعمليات المختلفة كلفت 10 ملايين ريال.

وفي نهاية الحفل قدمت د. فاطمة الجعوان الدرع التذكارية لراعية الحفل، كما قدمت الأميرة نورة الشهادات والدروع للجهات المشاركة من مستشفيات ومراكز طبية وإعلاميات.

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