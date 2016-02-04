حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 4 فبراير 2016

برج الأسد حظك اليوم الخميس 4/ 2/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الجدى حظك اليوم الخميس 4 / 2/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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برج الحوت حظك اليوم الخميس 4 / 2/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 4 / 2/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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برج الدلو حظك اليوم الخميس 4 / 2/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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برج السرطان حظك اليوم الخميس 4 / 2/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 4 / 2/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج الثور حظك اليوم الخميس 4/2/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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يتمتع مواليد برج الأسد بقدرة عالية على مواجهة المشاكل العملية ، فى الفترة القادمة سيكون لديك كثير من الأفكار الرائعة التى تؤدى إلى نتائج مبهرة فى مجال عملك وسوف تكون محل تقدير من مديرك، لا تبخل بالمعلومات على أصدقائك وكن يد تعطى الجميع ولا تنظر المقابل.أنت تعلم جيدا أن الحبيب يحاول أن يقدم لك كل مافى وسعة لإسعادك حاول أن تبادله نفس الشعور ، لتكون الحياة أكثر سعادة واستقرار نفسى، لا تتجنب مواجهة المشاكل الصغيرة فتكبر دون أن تشعر حاول دائما حلها أول بأول وسيكون ذلك أفضل لكلا الطرفين .لديك بعض المشاكل الصغيرة المتعلقة بحالة الطقسـ لا تجعلها تزعجك كثيرا فأنت قادر على تجاوزها بالبقاء فى المنزل خلال الأيام الباردة وستكون صحتك فى الأيام القادمة فى حال أفضل.تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى مجالك العملى فأنت شخص تعرف جيدا كيف تدبر أمورك، لا تجعل الحياة تقف أمام مشكلة ، حاول أن تكون إنسان مرن أمام الصعاب وهذا من الذكاء الى يتمتع به مواليد برج الأسد ويعتبر من نقاط القوة فى شخصيتهم، خطوات بسيطة وتصل إلى حلمك الذى تتمناه فالصبر مفتاح الفرج.يحاول مواليد برج الجدى دائما بذل قصارى جهودهم فى العمل ولكنهم لا يصلون فى النهاية إلى النتيجة التى تجعلهم على درجة النجاح المطلوبة منهم، فهم دائما يغفلون عن التفاصيل المهمة مهما كانت صغيرة، يفضل مواليد هذا البرج العمل فى الأجواء الهادئة البعيدة عن المشاحنات.تتمتع بقدر من الذكاء يجعلك تواجه مشاكلك مع الحبيب بكل سهولة ، استمر فى ذلك الطريق حتى تتجاوز جميع العقبات ويشعر كلاكما بالانسجام مع الأخر لا تتردد فى الإفصاح عن كل مايزعجك فأنت من الأشخاص الحساسة من كثير من المواقف ولا مانع من وجود من يوضح لك الرؤية الصحيحة، حتى لا تتأزم الأمور.لديك بعض المشاكل الوراثية التى تعرقل حياتك الصحية من وقت للأخر لكنك قادر على التأقلم معها، حاول علاجها حتى لا تتأزم الأمور ويكون الوضع فى المستقبل أكثر صعوبة ، راجع طبيب العائلة فهو الأفضل لحالتك.لا يوجد وقت لتأجيل المشاريع المستقبلية أكثر من ذلك ستكون الحياة أفضل بكثير عن التخطيط لها بشكل منظم ، لا تجعل شماعة الظروف تقف حائل أمام تحقيق أمنياتك فى الحياة ، ولا تتردد فى أخذ مشورة من سبقوك فأنت على الرغم من خبرتك تحتاج للمزيد من الدعم .يتمتع مواليد برج الحوت بالكثير من المميزات القيادية فى مجال العمل، يحاولون طوال الوقت طرح أفكار جديدة ومبتكرة من خارج الصندوق لدفع عجلة العمل إلى الأمام ، ستكون الفترة القادمة مليئة بالأحداث السعيدة فى مجال العمل، لا تواجه المشاكل بالتجاهل هذه النصيحة التى يجب أن تتمسك بها فى الفترة القادمة.تواجه حالة من الهدوء عاطفى فى الفترة القادمة مما يجعل ذهنك صافى لفتح مشاريع جديدة، لا تحاول قفل أبواب قلبك أمام الحب الجديد فربما يكون المعوض لما مررت به من فترات سيئة فى حياتك الماضية .تواجه الأوجاع بصبر وتحمل للام يقدر ذلك كل من حولك لأنهم على أدارك بما تعانى، الصبر دائما مفاتح الفرج فى كثير من الأمور ولكن يجب عليك أن تتابع مع أحد الأطباء حتى يكون لأوجاعك نهاية فى اسرع وقت.العناد ليس فى صالحك الفترة القادمة حاول أن تكون أنسان يتميز بالمرونة ، ولا تتحلى بالعناد من أجل العناد، ستحقق الكثير من الأمانى الحلوة فى الفترة القادمة مما سيؤدى إلى رفع روحك المعنوية عاليا، لا تتردد فى الأفصاح عما فى قلبك تجاه أصدقائك الذين أخطأن فى حقك ولم تسطع الصفح عنهم حتى هذه اللحظة.أنت إنسان طموح لديك القدرة على العمل بنظام ووضع خطط من أجل الوصول إلى أهدافك وتحقيق أحلامك ولكن هناك آخرين ليسوا كذلك ولا يمكنك أن تجبرهم على أن يكونوا كذلك، فلا تحاول التدخل فى شؤون الآخرين خاصة عندما يتعلق الأمر بمسارهم المهني.من الضرورى أن تعيد تقييم علاقتك العاطفية وتضع بعض الحدود الضرورية والصحية للعلاقة اليوم، من المحتمل أن تدرك أنه على الرغم من أنك تعطى أكثر من طاقتك فإن هذا لا يرضى الشريك ويطالبك بالمزيد، فحان الوقت أن تضع حدودًا لهذه المطالب.صحتك الجسدية لا يمكن التنبؤ بها إلى حد ما اليوم ومع ذلك ينبغى أن تأخذ احتياطاتك لتحافظ على قوتك الذهنية لتتمكن من مواجهة الصعوبات التى تعيشها اليوم.النجوم تقول أن الحب ضرورى لك اليوم كما الهواء، فكن حذرًا لأنك قد تلتقى اليوم شريك حياتك المثالى، ومن المتوقع أن تتلقى هدية من مصدر غير متوقع اليوم وأن يكون يومك حافلاً.تشعر بالرغبة فى أن تتخذ قرارات حاسمة فى ما يخص العمل، ولكن ينبغى أن تتريث قليلاً ولا تتعجل اتخاذ القرارات لأنك فى هذه المرحلة متأثر بحماسك ومشاعرك وليس لديك ما يكفى من المعلومات التى تؤهلك لاتخاذ القرار الصحيح.تحاول قدر الإمكان أن تظهر الحب والمودة لشريك حياتك من خلال لفتات صغيرة ومؤثرة جدًا وهذا يحفر أثره بعمق فى نفس الشريك وفى مشاعره ويساعدك على تطوير العلاقة والانتقال بها إلى مرحلة أعمق.تصلك أخبارًا سعيدة بخصوص الصحة فى الأيام المقبلة، سواء كانت تتعلق بك أو بشخص قريب منك تشعر بالقلق من أجل صحته وستهدأ مخاوفك بشكل كبير اليوم .تشعر بأنك غير سعيد وغير مستقر خلال الأيام القليلة الماضية وهذا ينعكس على مشاكل فى النوم وأرق شديد تعانيه ويؤثر على تركيزك سواء فى عملك أو على الصعيد الشخصى فحاول أن تحصل على بعض الاسترخاء وتهدئ أعصابك.أنت محظوظ اليوم حيث تجد فرصة لأن تعمل بشيء تحبه وتجنى منه الكثير من المال، وقد تمتلك الشجاعة للمغامرة بترك عملك الأساسى والمتابعة فى العمل بهذا المجال رغم أنك تواجه صعوبات فى ما يتعلق بالتمويل.يجب أن توسع مفهومك عن الحب بشكل أكبر، وتفكر فى عائلتك التى تتجاهلها منذ فترة طويلة من أجل أشياء كثيرة أخرى، حاول أن تستعيد التوازن فى العلاقات واصطحبهم إلى نزهة ما أو خطط لأنشطة عائلية.اليوم تدرك أن بعض التغييرات المعتدلة فى أسلوب حياتك يمكن أن تساعدك على أن تعيش بشكل أكثر صحة وسعادة، ولهذا تتخذ قرارات بالتخلى عن بعض عاداتك السيئة الضارة بالصحة وستجد داخلك القوة للتشبث بها أيضًا.أمامك العديد من الالتزامات التى يجب أن تفى بها اليوم على الأصعدة الاجتماعية والمالية والشخصية قد يجعلك هذا تشعر بالضغط ولكن شعورك بأنك تساعد عدد من الناس سينعكس إيجابًا عليك.تتراجع كفتك هذه الأيام فى مجال العمل فأنت من الأشخاص التى تتأثر بالمشاكل العائلية وتجعلها عقبة فى مشوارها العملى ، حاول أن تأقلم مشاكلك حتى لا تترك أثارها السيئة على مستقبلك فيتحطم أمام عينك تعب السنين.لديك العديد من التناقضات تعيشها مع الشريك ولا تجد لها حل ، حاول أن تجعل قلبك الحكم أمام كل مشكلة تواجهك حتى لا تخسر حياتك العائلية أو تعيش فى صراع دائم ودائرة مغلقة لا يوجد منها مفر أخر سوى النهايات المساوية ، أو المشاكل الدائمة.تحاول أن تستعيد لياقتك البدنية بعد الفترة الماضية ، هناك العديد من تطبيقات الموبايل التى يمكنها أن تراقب أحوالك الصحية وتحسب معك عدد السعرات الحرارية المطلوبة منك بشكل يومى ، النوم المبكر والاستيقاظ المبكر من الأمور التى ستدعم صحتك حاول أن تجعلها نظام لحياتك لا يقبل التغير.تتوقع الأبراج لمواليد برج الحمل فى الفترة القادمة أن تكون الحياة أكثر هدوء واستقرار خاصة فى النواحى العاطفية ، لا تتردد لكسر نمط الحياة الروتينية وحاول أن تضفى على حياتك بعض الأمور الترفية التى ستلقى بظلالها على جميع نواحى الحياة ، الشريك ينتظر منك بعض الدعم المعنوى لتكون الحياة فى طريق أفضلالاستقرار سيجتاح الحياة العملية لأبناء هذا البرج، فلا هناك مزيد من التقدم ولا من التراجع، إنما سيبقى الحال كما هو عليه هذا اليوم، وهذه الفترة بشكل عام، وإذا حدث تغير سيكون التغير نحو الخلف والأسوألم تنصف العاطفة أبناء هذا البرج فى هذا اليومن فعلى الرغم من كم المشاكل التى تعرضوا لها على المستوى العملى، إلا ان المشاكل العاطفية ستكون هى الأخرى ضدهم مما يؤثر على حالتهم النفسية طوال اليوم، وسيجعلهم هذا يفقدون هدوئهموفقا لبعض العكوسات والمشاكل التى يتعرض لها أبناء هذا البرج، سيتعرضون لبعض المشاكل الصحية مثل الصداع والأرقتجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.

برج العذراء حظك اليوم الخميس 2016/2/4

>حظك اليوم لبرج العذراء :

>على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

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برج القوس حظك الخميس 4/2/2016

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على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس :

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 2016/2/4

>حظك اليوم لبرج الميزان :

>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

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يعد أبناء هذا البرج من المحظوظين لهذا العام خاصة بالنسبة للمستوى العملى، الذى سيحققون فيه مكاسب مادية هائلة، ولكن لا داعى للاستعجال لأن هذا النجاح سيأتى تمهيديا ليس بين يوم وليلة.صدمة كبيرة سيتعرض لها أبناء هذا البرج بالنسبة لحبيبهم، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا وأكثر عقلانية حتى لا يتصاعد الأمر ونندم على ما فعلناه فيما بعد، فالصدمة مجرد أزمة يمكن تخطيها فيما بعد .على الرغم من تعرضهم لبعض المشاكل الصحية طوال الفترات السابقة إلا انهم سيشعرون بتحسن كبير فيما بعدن وسيكون هذا اليوم بداية لحياة صحية سليمة.بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.سيواجه أبناء هذا البرج نقلة كبرة على مستوى حياتهم العملية، فمزيد من المفاجأت ستستقر فى هذا اليومن ونتائجها تتوقف على ردود أفعالهم، فإذا أحسنوا استغلالها، استطاعوا أن يحققوا المأمول، وإذا لم يجيدوا اقتناص الفرصة فلم يعوضوا بأخرى .الحب سيكون النقطة المضيئة فى حياة أبناء هذا البرج، فعلى الرغم من أنهم مروا بمشاكل عاطفية كبرى كانت الخيانة والغدر على رأسها، إلا أنهم سيجدون شريك حياتهم الأفضل والذى يستطيع أن يستكمل حياته معهم بكل ثقة وصدق.انتعاشة كبيرة فى حياتهم الصحية فعلى الرغم من بعض الأعراض التى أرقتهم طوال الفترات السابقة، إلا أنهم سيسجلون هذه الفترة كأفضل الفترات التى يشعرون فيها بتحسن كبير .للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .مجموعة من الأخبار ستلقى على مسامع أبناء هذا البرج منها اخبار جيدة قد تغير من خريطة حياتهم على الأفضل تماما ومنها اخبار قد تغير مزاجهم العام على الأسوأ لذلك يجب ان يكونوا أكثر هدوءا ويستطيعوا ان يخرجوا من أحزانهم ويعادلوا بين الحزن بالفرح الذى قد يأتيهم فيما بعد.الحب هو أفضل الأشياء التى قد تحدث لهم فى هذه الفترة، فعلاقات عاطفية قديمة ستمحى من ذاكرتهم وأخرى ستتجدد وستجدد معهم طاقة الحب المعروفة عن هذا البرج الأكثر رومانسيةبالنسبة للحالة الصحية فمزيد من العافية والشفاء سيكون عنوان ابناء هذا البرج لهذا اليوم .سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.