حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 4 فبراير 2016

برج الأسد حظك اليوم الخميس 4/ 2/2016يتمتع مواليد برج الأسد بقدرة عالية على مواجهة المشاكل العملية ، فى الفترة القادمة سيكون لديك كثير من الأفكار الرائعة التى تؤدى إلى نتائج مبهرة فى مجال عملك وسوف تكون محل تقدير من مديرك، لا تبخل بالمعلومات على أصدقائك وكن يد تعطى الجميع ولا تنظر المقابل.
>برج الأسد على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: أنت تعلم جيدا أن الحبيب يحاول أن يقدم لك كل مافى وسعة لإسعادك حاول أن تبادله نفس الشعور ، لتكون الحياة أكثر سعادة واستقرار نفسى، لا تتجنب مواجهة المشاكل الصغيرة فتكبر دون أن تشعر حاول دائما حلها أول بأول وسيكون ذلك أفضل لكلا الطرفين .
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برج الأسد على الصعيد الصحي:لديك بعض المشاكل الصغيرة المتعلقة بحالة الطقسـ لا تجعلها تزعجك كثيرا فأنت قادر على تجاوزها بالبقاء فى المنزل خلال الأيام الباردة وستكون صحتك فى الأيام القادمة فى حال أفضل.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد: تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى مجالك العملى فأنت شخص تعرف جيدا كيف تدبر أمورك، لا تجعل الحياة تقف أمام مشكلة ، حاول أن تكون إنسان مرن أمام الصعاب وهذا من الذكاء الى يتمتع به مواليد برج الأسد ويعتبر من نقاط القوة فى شخصيتهم، خطوات بسيطة وتصل إلى حلمك الذى تتمناه فالصبر مفتاح الفرج.
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برج الجدى حظك اليوم الخميس 4 / 2/2016يحاول مواليد برج الجدى دائما بذل قصارى جهودهم فى العمل ولكنهم لا يصلون فى النهاية إلى النتيجة التى تجعلهم على درجة النجاح المطلوبة منهم، فهم دائما يغفلون عن التفاصيل المهمة مهما كانت صغيرة، يفضل مواليد هذا البرج العمل فى الأجواء الهادئة البعيدة عن المشاحنات.
>برج الجدى على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: تتمتع بقدر من الذكاء يجعلك تواجه مشاكلك مع الحبيب بكل سهولة ، استمر فى ذلك الطريق حتى تتجاوز جميع العقبات ويشعر كلاكما بالانسجام مع الأخر لا تتردد فى الإفصاح عن كل مايزعجك فأنت من الأشخاص الحساسة من كثير من المواقف ولا مانع من وجود من يوضح لك الرؤية الصحيحة، حتى لا تتأزم الأمور.
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برج الجدى على الصعيد الصحي:لديك بعض المشاكل الوراثية التى تعرقل حياتك الصحية من وقت للأخر لكنك قادر على التأقلم معها، حاول علاجها حتى لا تتأزم الأمور ويكون الوضع فى المستقبل أكثر صعوبة ، راجع طبيب العائلة فهو الأفضل لحالتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: لا يوجد وقت لتأجيل المشاريع المستقبلية أكثر من ذلك ستكون الحياة أفضل بكثير عن التخطيط لها بشكل منظم ، لا تجعل شماعة الظروف تقف حائل أمام تحقيق أمنياتك فى الحياة ، ولا تتردد فى أخذ مشورة من سبقوك فأنت على الرغم من خبرتك تحتاج للمزيد من الدعم .
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برج الحوت حظك اليوم الخميس 4 / 2/2016يتمتع مواليد برج الحوت بالكثير من المميزات القيادية فى مجال العمل، يحاولون طوال الوقت طرح أفكار جديدة ومبتكرة من خارج الصندوق لدفع عجلة العمل إلى الأمام ، ستكون الفترة القادمة مليئة بالأحداث السعيدة فى مجال العمل، لا تواجه المشاكل بالتجاهل هذه النصيحة التى يجب أن تتمسك بها فى الفترة القادمة.
>برج الحوت على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: تواجه حالة من الهدوء عاطفى فى الفترة القادمة مما يجعل ذهنك صافى لفتح مشاريع جديدة، لا تحاول قفل أبواب قلبك أمام الحب الجديد فربما يكون المعوض لما مررت به من فترات سيئة فى حياتك الماضية .
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برج الحوت على الصعيد الصحي:تواجه الأوجاع بصبر وتحمل للام يقدر ذلك كل من حولك لأنهم على أدارك بما تعانى، الصبر دائما مفاتح الفرج فى كثير من الأمور ولكن يجب عليك أن تتابع مع أحد الأطباء حتى يكون لأوجاعك نهاية فى اسرع وقت.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: العناد ليس فى صالحك الفترة القادمة حاول أن تكون أنسان يتميز بالمرونة ، ولا تتحلى بالعناد من أجل العناد، ستحقق الكثير من الأمانى الحلوة فى الفترة القادمة مما سيؤدى إلى رفع روحك المعنوية عاليا، لا تتردد فى الأفصاح عما فى قلبك تجاه أصدقائك الذين أخطأن فى حقك ولم تسطع الصفح عنهم حتى هذه اللحظة.
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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 4 / 2/2016أنت إنسان طموح لديك القدرة على العمل بنظام ووضع خطط من أجل الوصول إلى أهدافك وتحقيق أحلامك ولكن هناك آخرين ليسوا كذلك ولا يمكنك أن تجبرهم على أن يكونوا كذلك، فلا تحاول التدخل فى شؤون الآخرين خاصة عندما يتعلق الأمر بمسارهم المهني.
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: من الضرورى أن تعيد تقييم علاقتك العاطفية وتضع بعض الحدود الضرورية والصحية للعلاقة اليوم، من المحتمل أن تدرك أنه على الرغم من أنك تعطى أكثر من طاقتك فإن هذا لا يرضى الشريك ويطالبك بالمزيد، فحان الوقت أن تضع حدودًا لهذه المطالب.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:صحتك الجسدية لا يمكن التنبؤ بها إلى حد ما اليوم ومع ذلك ينبغى أن تأخذ احتياطاتك لتحافظ على قوتك الذهنية لتتمكن من مواجهة الصعوبات التى تعيشها اليوم.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: النجوم تقول أن الحب ضرورى لك اليوم كما الهواء، فكن حذرًا لأنك قد تلتقى اليوم شريك حياتك المثالى، ومن المتوقع أن تتلقى هدية من مصدر غير متوقع اليوم وأن يكون يومك حافلاً.
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برج الدلو حظك اليوم الخميس 4 / 2/2016تشعر بالرغبة فى أن تتخذ قرارات حاسمة فى ما يخص العمل، ولكن ينبغى أن تتريث قليلاً ولا تتعجل اتخاذ القرارات لأنك فى هذه المرحلة متأثر بحماسك ومشاعرك وليس لديك ما يكفى من المعلومات التى تؤهلك لاتخاذ القرار الصحيح.
>برج الدلو على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: تحاول قدر الإمكان أن تظهر الحب والمودة لشريك حياتك من خلال لفتات صغيرة ومؤثرة جدًا وهذا يحفر أثره بعمق فى نفس الشريك وفى مشاعره ويساعدك على تطوير العلاقة والانتقال بها إلى مرحلة أعمق.
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برج الدلو على الصعيد الصحي:تصلك أخبارًا سعيدة بخصوص الصحة فى الأيام المقبلة، سواء كانت تتعلق بك أو بشخص قريب منك تشعر بالقلق من أجل صحته وستهدأ مخاوفك بشكل كبير اليوم .
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: تشعر بأنك غير سعيد وغير مستقر خلال الأيام القليلة الماضية وهذا ينعكس على مشاكل فى النوم وأرق شديد تعانيه ويؤثر على تركيزك سواء فى عملك أو على الصعيد الشخصى فحاول أن تحصل على بعض الاسترخاء وتهدئ أعصابك.
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برج السرطان حظك اليوم الخميس 4 / 2/2016أنت محظوظ اليوم حيث تجد فرصة لأن تعمل بشيء تحبه وتجنى منه الكثير من المال، وقد تمتلك الشجاعة للمغامرة بترك عملك الأساسى والمتابعة فى العمل بهذا المجال رغم أنك تواجه صعوبات فى ما يتعلق بالتمويل.
>برج السرطان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: يجب أن توسع مفهومك عن الحب بشكل أكبر، وتفكر فى عائلتك التى تتجاهلها منذ فترة طويلة من أجل أشياء كثيرة أخرى، حاول أن تستعيد التوازن فى العلاقات واصطحبهم إلى نزهة ما أو خطط لأنشطة عائلية.
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برج السرطان على الصعيد الصحي:اليوم تدرك أن بعض التغييرات المعتدلة فى أسلوب حياتك يمكن أن تساعدك على أن تعيش بشكل أكثر صحة وسعادة، ولهذا تتخذ قرارات بالتخلى عن بعض عاداتك السيئة الضارة بالصحة وستجد داخلك القوة للتشبث بها أيضًا.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان: أمامك العديد من الالتزامات التى يجب أن تفى بها اليوم على الأصعدة الاجتماعية والمالية والشخصية قد يجعلك هذا تشعر بالضغط ولكن شعورك بأنك تساعد عدد من الناس سينعكس إيجابًا عليك.
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برج الحمل حظك اليوم الخميس 4 / 2/2016تتراجع كفتك هذه الأيام فى مجال العمل فأنت من الأشخاص التى تتأثر بالمشاكل العائلية وتجعلها عقبة فى مشوارها العملى ، حاول أن تأقلم مشاكلك حتى لا تترك أثارها السيئة على مستقبلك فيتحطم أمام عينك تعب السنين.
>برج الحمل على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: لديك العديد من التناقضات تعيشها مع الشريك ولا تجد لها حل ، حاول أن تجعل قلبك الحكم أمام كل مشكلة تواجهك حتى لا تخسر حياتك العائلية أو تعيش فى صراع دائم ودائرة مغلقة لا يوجد منها مفر أخر سوى النهايات المساوية ، أو المشاكل الدائمة.
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برج الحمل على الصعيد الصحي:تحاول أن تستعيد لياقتك البدنية بعد الفترة الماضية ، هناك العديد من تطبيقات الموبايل التى يمكنها أن تراقب أحوالك الصحية وتحسب معك عدد السعرات الحرارية المطلوبة منك بشكل يومى ، النوم المبكر والاستيقاظ المبكر من الأمور التى ستدعم صحتك حاول أن تجعلها نظام لحياتك لا يقبل التغير.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: تتوقع الأبراج لمواليد برج الحمل فى الفترة القادمة أن تكون الحياة أكثر هدوء واستقرار خاصة فى النواحى العاطفية ، لا تتردد لكسر نمط الحياة الروتينية وحاول أن تضفى على حياتك بعض الأمور الترفية التى ستلقى بظلالها على جميع نواحى الحياة ، الشريك ينتظر منك بعض الدعم المعنوى لتكون الحياة فى طريق أفضل
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برج الثور حظك اليوم الخميس 4/2/2016الاستقرار سيجتاح الحياة العملية لأبناء هذا البرج، فلا هناك مزيد من التقدم ولا من التراجع، إنما سيبقى الحال كما هو عليه هذا اليوم، وهذه الفترة بشكل عام، وإذا حدث تغير سيكون التغير نحو الخلف والأسوأ
>برج الثور على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: لم تنصف العاطفة أبناء هذا البرج فى هذا اليومن فعلى الرغم من كم المشاكل التى تعرضوا لها على المستوى العملى، إلا ان المشاكل العاطفية ستكون هى الأخرى ضدهم مما يؤثر على حالتهم النفسية طوال اليوم، وسيجعلهم هذا يفقدون هدوئهم
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برج الثور على الصعيد الصحي:وفقا لبعض العكوسات والمشاكل التى يتعرض لها أبناء هذا البرج، سيتعرضون لبعض المشاكل الصحية مثل الصداع والأرق
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور: تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.
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الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.