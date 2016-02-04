خبر في الجول – الأهلي في مفاوضات متقدمة مع مارتن يول

علم FilGoal.com أن النادي الأهلي قد وصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع الهولندي مارتن يول المدير الفني المخضرم الذي قاد فرقا بحجم توتنام هوتسبرز وأياكس.

ويبحث الأهلي عن مدرب بعد رحيل جوزيه بيسيرو المدرب البرتغالي إلى بورتو، في حين يقود الفريق عبد العزيز عبد الشافي في مواجهة الزمالك يوم التاسع من فبراير الجاري.

وقال مصدر مسؤول من داخل الأهلي لـFilGoal.com: "النادي وصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع مارتن يول، وننتظر الاتفاق النهائي خلال ساعات".

وتابع "هناك فقط بعض المناقشات حول بنود العقود، ولكن بنسبة 90% الاتفاق تم".

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات منذ فترة مع الألماني فيلكس ماجات، ولكنه اعتذر في النهاية عن عدم تولي قيادة الفريق بسبب الظروف السياسية في مصر، ليتجه النادي الأحمر إلى يول. ( اقرأ التصريحات )

يذكر أن مارتن يول كان أحد الأسماء التي عُرضت على الزمالك بعد رحيل جوزفالدو فيريرا قبل الاستقرار على تعيين ماركوس باكيتا.

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وسبق ليول تدريب أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك الحالي خلال فترتي عمله مع توتنام وأياكس.

كما تدريب حسام غالي قائد الأهلي الحالي تحت قيادته في توتنام.

وخلال هذه الفترة، حدثت واقعة إلقاء غالي لقميص توتنام في وجه يول عندما أخرجه من الملعب بعد دقائق من مشاركته كبديل أمام بلاكبرن في الدوري الإنجليزي في مايو 2007.

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فولام الإنجليزي كان أخر الفرق التي قادها مارتن يول وأقيل في ديسمبر 2013.