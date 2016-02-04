القبض على عاطل بحوزته 8 طرب حشيش فى بولاق الدكرور

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة أمس القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 8 طرب حشيش ببولاق الدكرور، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد حسن عليوة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد اتجار "سامح.ع" بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد تامر صالح وأمينى الشرطة هشام أبو زهرة ووائل مصطفى من ضبط المتهم وبحوزته 8 طرب حشيش، قبل ترويجها على عملائه بشارع الملكة ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.