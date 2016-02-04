خادم الحرمين يرعى تراث وثقافة وطن.. ومسيرة شعب نحو الرقي والتقدم

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس انطلاقة المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين بالجنادرية.

وبعد وصول خادم الحرمين لمقر الحفل استقبل أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والشيخ جاسم بن حمد ال ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات، والشيخ سلمان الصباح السالم الصباح وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، ووزير الشوون الرياضية بسلطنة عمان الأستاذ سعد بن محمد السعدي.

وبعد أن أخذ - حفظه الله - وضيوفه مكانهم في المنصة الرئيسة بدأ الحفل المعد ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني كلمة وزارة الحرس.

وقال:»أهلًا بك في رحاب المهرجان الوطني، أهلا بك راعياً وقائداً ووالداً بين أبنائك على أرض الجنادرية حيث الأصالة والتراث، أهلًا بك وأنت تستنهض روح الأمة وعزيمتها.. وتبعث الأمل للتفاؤل لكل الشعوب نحو الأمن والأمان.. والاستقرار والرخاء.

وزير الحرس: الملك يستنهض روح الأمة.. ويبعث الأمل للشعوب نحو الأمن والاستقرار والرخاء

وزير الخارجية الألماني: سعداء بالمشاركة.. وسنقدم عروضاً وحلقات نقاش متنوعة

وأضاف: من هذا المكان نستذكر بكل الإجلال والاعتزاز أخاكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله - أحد قادة مسيرة هذا الوطن وبناة مجده، الملك القائد الإنسان الذي سخّر حياته خدمة لدينه وشعبه وأمته، وما هذا المهرجان إلا أحد المكتسبات الوطنية التي أطلقها - رحمه الله - قبل (32) عاماً مشروعاً حضارياً شاملاً.

ثم ألقى وزير خارجية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاين ماير كلمة الدولة الضيف قال فيها: يُشرفنا بالغ الشرف أن نشارك كضيف شرف، ويسعدني أن نقدم التقاليد والابتكارات الألمانية لجمهور واسع في المملكة.

وأضاف: سوف نقدم لكم برنامجا واسعا، يتضمن عروضاً وحلقات نقاش متنوعة.

ثم انطلق الشوط الأول من سباق الهجن الكبير.

إثر ذلك كرم خادم الحرمين الشخصية السعودية لهذا العام الأستاذ محمد بن عمر بن عقيل، بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

ثم كرم الملك الرعاة والداعمين للمهرجان وعقب نهاية السباق سلم خادم الحرمين الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى جوائزهم.

كما تسلم الفائزان الأول والثاني هدايا مقدمة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، سلمها لهما الشيخ سيف بن زايد آلِ نهيان.

وكان خادم الحرمين قد التقى وزير الخارجية الألماني في وقت سابق من يوم أمس.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة.

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