خادم الحرمين يكرم شخصية العام «ابن عقيل» والرعاة والداعمين ويسلم جوائز الخمسة الفائزين في سباق الهجن

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وحضور جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ سلمان الصباح السالم الصباح وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، ووزير الشؤون الرياضية بسلطنة عمان سعد بن محمد السعدي، ووزير خارجية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاين ماير، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والوزراء والمسؤولين.

ثم انطلق الشوط الأول من سباق الهجن الكبير.

عقب ذلك ألقى الشاعر معيض بن علي البخيتان قصيدة بالفصحى، كما ألقى كل من الشاعر الرائد مشعل بن محماس الحارثي، والشاعر يوسف بن عبدالرزاق العصيمي قصيدتين نبطيتين.

إثر ذلك كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الشخصية السعودية لهذا العام الأستاذ محمد بن عمر بن عقيل، بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

ثم كرم الملك المفدى الرعاة والداعمين المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين.

وعقب نهاية السباق سلم خادم الحرمين الشريفين الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى جوائزهم.

كما تسلم الفائزان الأول والثاني هدايا مقدمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سلمها لهما سمو الشيخ سيف بن زايد آلِ نهيان.

وقد جاءت نتائج الشوط الأول على النحو التالي:

المركز الأول: الحزم، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.

المركز الثاني: القرم، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.

المركز الثالث: نجد، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.

المركز الرابع: خزام، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.

المركز الخامس: صوغان، لمالكه سعود بن سعد القرشي.

بعد ذلك أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وضيوف المملكة والحضور صلاة المغرب.

ثم شرف خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وأخوه جلالة ملك مملكة البحرين حفل العشاء الذي أقيم بهذه المناسبة.

حضر حفل انطلاق المهرجان ومأدبة العشاء صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن سعود وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن ناصر وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين من داخل المملكة وخارجها ضيوف المهرجان.