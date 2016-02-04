مرتضى منصور لـ"فرج عامر": لو أنت عنتر دخل واحد من الألتراس البرلمان

شنّ المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادى الزمالك، هجومًا حادًا على رجل الأعمال فرج عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس نادى سموحة بسبب اقتراحه باستضافة الألتراس بمجلس النواب والحوار معهم، قائلًا: "لا إنت ولا مليون زيك يقدر يستضيف الألتراس بالبرلمان".

ووجه مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، رسالة شديدة اللهجة لمحمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، قائلًا :"أمثالك ليس مكانهم البرلمان، بل مكانك فى طرة، وعضو البرلمان أهم من رئيس الوزراء، لو فرج عامر عنتر يدخل واحد من الألتراس البرلمان".