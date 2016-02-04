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والد الكساسبة: السيسى أرسل برقية عزاء و32 ضابطا بالجيش لتعزيتنا

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والد الكساسبة: السيسى أرسل برقية عزاء و32 ضابطا بالجيش لتعزيتنا والد الكساسبة: السيسى أرسل برقية عزاء و32 ضابطا بالجيش لتعزيتنا
كشف صافى الكساسبة، والد الشهيد الطيار معاذ الكساسبة الأردنى، الذى حرقه تنظيم داعش الإرهابى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسل له برقية عزاء فى استشهاد نجله، وأوفد 32 من ضباط الجيش المصرى، منهم ثلاث لواءات لتقديم واجب العزاء والسفير المصرى بالأردن أيضاً.

وأوضح، والد الكساسبة، أنه أرسل برقية شكر عبر السفارة المصرية كشكر للشعب المصرى على ما قدمه من مشاعر تجاه نجلى الشهيد طيار معتز الكساسبة، مؤكداً أنه بعد مرور عام على استشهاده، لا يوجد جديد من العالم العربى ضد التنظيم ولكن التنظيم الآن يمارس طرقا وحشية مع المسلمين فى الدول العربية، مؤكدا أن العالم يشاهد أعمال التنظيم الإرهابى داعش بدون أى تقدم أو محاربة التنظيم.

وأضاف الكساسبة خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن هناك شائعات بأن نجله حى ولكنه لا يعلم الغيب، مؤكدا أنه طالب الأردنية بالبحث وراء تلك الشائعات.

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مصر 365

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