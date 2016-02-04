سارقا مواد بناء في قبضة شرطة الشارقة

تمكنت شرطة الشارقة من الإيقاع بعصابة تضم شخصين من الجنسية الباكستانية، بعد أن قاما بسرقة محتويات عدد من الفلل قيد الإنشاء من مواد البناء والمعدات الكهربائية في منطقة السيوح بالشارقة.

وكانت عِدة بلاغات وردت لمركز شرطة السيوح بالشارقة في الآونــة الأخيرة، تفيد بقيام مجهولين بسرقــة محتويات الفلل السكنية قيد الإنشاء الواقعة بالمنطقة من أسلاك كهربائية وقضبان حديد وغيرها من مواد البناء.

وبناء عليه، تم تكثيف دوريات الرقابة الأمنية في المنطقة، وأثناء مرور إحدى دوريات المركز بالمنطقة، شاهد أفرادها شاحنة يقودها شخص من الجنسية الباكستانية وبرفقته شخص آخر وهما في وضع مثير للاشتباه، حيث تم ملاحقة الشاحنة وإيقافها.

وبسؤال سائق الشاحنة عن الحمولة، اعترف هو ورفيقه بسرقة مواد البناء من الفلل في منطقة السيوح، وعليه تم حجز المركبة والمواد المسروقة وتوقيف المتهمين وتحويلهما إلى النيابة العامة.