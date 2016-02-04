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الحبس والإبعاد لآسيوي أدين بهتك عرض طفلين في الظفرة

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الحبس والإبعاد لآسيوي أدين بهتك عرض طفلين في الظفرة الحبس والإبعاد لآسيوي أدين بهتك عرض طفلين في الظفرة

قضت محكمة استئناف الظفرة برئاسة المستشار بلقاسم بكي، أمس، بمعاقبة آسيوي بالحبس لمدة عامين والإبعاد لإدانته بهتك عرض طفلين. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة هتك العرض في مدينة السلع.

 وأنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه وأكد أنه توجه إلى منزل المجني عليها لتسليم أسطوانة الغاز وطالبها بالديون القديمة مقابل الغاز فرفضت، ثم توجه بعد ذلك إلى منفذ الغويفات، وعندما عاد إلى بيته مساء شرب الخمر قبل أن ينام. وأضاف أن الشرطة فاجأته في بيته بشكوى المجني عليها واتهامها له بهتك عرض طفليها.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 10 سنوات وبالجلد عن شرب الخمر والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ الحكم. واستأنف المتهم لكنه فشل في إحضار شهود لتأكيد صحة أقواله. وقضت محكمة استئناف الظفرة بإدانته وعاقبته بالحبس لمدة عامين والإبعاد.

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