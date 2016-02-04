إعلان قائمة المعينين في «استشاري الشارقة» اليوم

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال مداخلة سموه مع برنامج «الخط المباشر»، أنه سيتم اليوم الإعلان عن أسماء الأعضاء المعينين في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث إن هناك أشخاصاً حصلوا على أصوات كبيرة ستتم الاستعانة بهم في التعيين، مشيراً سموه إلى أنه سيتم تعيين 7 من السيدات ذوات الخبرة والدراية، كما أن هناك موازنة متوقفة حتى انطلاق أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولهذا تم إبلاغ المجلس أن ينعقد خلال الأسبوع المقبل.

خبرات

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة: «سنعمل على تعيين أطباء ومهندسين وقانونيين وتربويين، حيث إن هناك لجاناً في المجلس تحتاج إلى هذه الخبرات والتخصصات، ليكون المجلس ميزاناً يزن الأمور قبل أن تعرض علي».

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن حلم المجلس الاستشاري الذي راوده منذ 18 عاماً تحقق، وحمد الله أن هذه التجربة كانت ناجحة وسادها جو من المحبة واللطف والتفاني في العمل، وهذه كلها مكاسب.

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