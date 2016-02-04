تقرير في الجول – عدالة السماء و ' أكلوها وشربوها ' أبرز تعليقات بكر التي علقت بأذهان المصريين

رحل محمودة بكر المعلق القدير عن عمر يناهز 71 عاما بعد رحلة طويلة سواء كلاعب كرة أو معلق منذ الثمانينات في القرن الماضي.

وطوال الفترة التي قضاها كمعلق كان لمحمود بكر جمل بارزة علقت بأذهان المصريين.

1 – عدالة السماء

من منا لم يشاهد هدف مجدي عبد الغني في شباك هولندا بكأس العالم 1990 بتعليق محمود بكر وجملته الشهيرة "عدالة السماء نزلت على استاد باليرمو" بعد أن حصل حسام حسن على ضربة الجزاء.

هدف مهم في تاريخ الكرة المصرية ارتبط بتعليق رائع من المعلق الراحل محمود بكر.

2 – أكلوها وشربوها

ربما هي ثاني أبرز ما علق بأذهان المصريين من تعليقات محمود بكر بعد عدالة السماء، بكر كان معلقا لدورة الألعاب الأوليمبية 1996 في أطلانطا بأمريكا.

مباراة النهائي جمعت الأرجنتين ونيجيريا وفي الوقت الذي حاول فيه أبناء التانجو خداع النسور الخضراء بمصيدة تسلل فاشلة نجح إيمانويل أن يسجل هدف الفوز القاتل والذي منحهم الميدالية الذهبية.

كان تعليق محمود بكر على الهدف "إيمانويل ضحك عليهم وهما أكلوها وشربوها" بلكنة سكندرية ارتبطت بالمعلق الراحل.

3 – التالتة تابتة

في كأس العالم للأندية 2006 كان محمد أبو تريكة بعيد عن تسجيل الأهداف من الركلات الثابتة لأشهر قبل أن يتمكن من إحراز واحدة أمام أوكلاند سيتي ليتجه إلى مانويل جوزيه مدربه آنذاك ليحتفل معه.

الهدف الذي علق عليه بكر قائلا "التالتة تابتة".. كان واحدا من أبرز الأهداف التي ارتبطت به.

4 – خده على العاصي

واحد أيضا من أشهر الأهداف التي علق عليها محمود بكر كان الهدف الرائع الذي سجله شيكابالا في مرمى المصري البورسعيدي.

محمود بكر علق على الهدف وقال "شيكابالا خده على العاصي" ويقصد أن الهدف كان عصي على الشناوي، أينما تم ذكر هذا الهدف سيتم وصفه بتعليق بكر الذي ارتبط به ".

5 – يا شهاااب

هدف شهاب القاتل في مرمى الاتحاد الليبي ربما يرتبط أكثر لدى الكثيرين بتعليق مدحت شلبي لكن تعليق محمود بكر على الهدف ذاته كان مميزا للغاية وحمل الطابع الكوميدي المعروف عنه.

بعد الهدف ظل يهتف باسم شهاب قائلا "يا شهااب يا شهااب" قبل أن يعي أنه ينادي بنفس طريقة حسين رياض في فيلم "واسلاماه" عندما كان يصيح لجهاد.