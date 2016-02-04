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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 5/2/2016

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 5/2/2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 5/2/2016

على الصعيد المهني:


>تتخذ أخيرة خطوة إيجابية نحو مشروع طال تأجيلك له وتحقق نتائج إيجابية فى هذه الخطوة المبدأية تجعلك تتحمس لمواصلة العمل على هذا المشروع، ولكن حاول ألا تتسرع قدر الإمكان ولا تقدم على أى خطوة غير محسوبة وفكر مرتين فى كل قرار تتخذه.

على الصعيد العاطفى:


>عقلك يتحكم بشكل كبير فى قراراتك العاطفية وهذا يجعلك تبدو أكثر قسوة بالنسبة لشريكك ولكن بعض القسوة تكون ضرورية أحيانًا خاصة حين تكون العلاقة فى منعطف خطير وتحتاج للكثير من الحسم والصرامة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>جهازك الهضمى قد يسبب لك بعض المشاكل لذا أفضل حل هو أن تأخذ حذرك من الأغذية التى تتناولها وتحاول أن تغير بعض الشيء من نمط حياتك ومن عاداتك الغذائية والصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>اليوم مناسب جدًا للبدايات الجديدة سواء فى العمل أو فى الحب أو العلاقات الشخصية، حاول أن تستمتع بجمال البدايات ولا تفكر كثيرًا فيما يحدث فى الوقت اللاحق.

 

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مصر 365

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