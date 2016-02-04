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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 5/2/2016

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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 5/2/2016 برج الأسد حظك اليوم الجمعة 5/2/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>يتمتع مواليد برج الأسد بقدرة عالية على مواجهة المشاكل العملية، فى الفترة القادمة سيكون لديك كثير من الأفكار الرائعة التى تؤدى إلى نتائج مبهرة فى مجال عملك وسوف تكون محل تقدير من مديرك، لا تبخل بالمعلومات على أصدقائك وكن يد تعطى الجميع ولا تنظر المقابل.

على الصعيد العاطفى:


>أنت تعلم جيدا أن الحبيب يحاول أن يقدم لك كل مافى وسعة لإسعادك حاول أن تبادله نفس الشعور ، لتكون الحياة أكثر سعادة واستقرار نفسى ، لا تتجنب مواجهة المشاكل الصغيرة فتكبر دون أن تشعر حاول دائما حلها أول بأول وسيكون ذلك أفضل لكلا الطرفين .

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>لديك بعض المشاكل الصغيرة المتعلقة بحالة الطقسـ لا تجعلها تزعجك كثيرا فأنت قادر على تجاوزها بالبقاء فى المنزل خلال الأيام الباردة وستكون صحتك فى الأيام القادمة فى حال أفضل.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى مجالك العملى فأنت شخص تعرف جيدا كيف تدبر أمورك، لا تجعل الحياة تقف أمام مشكلة ، حاول أن تكون إنسان مرن أمام الصعاب وهذا من الذكاء الى يتمتع به مواليد برج الأسد ويعتبر من نقاط القوة فى شخصيتهم، خطوات بسيطة وتصل إلى حلمك الذى تتمناه فالصبر مفتاح الفرج.

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مصر 365

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