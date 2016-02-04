برج الجدى حظك اليوم الجمعة 5/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>يحاول مواليد برج الجدى دائما بذل قصارى جهودهم فى العمل ولكنهم لا يصلون فى النهاية إلى النتيجة التى تجعلهم على درجة النجاح المطلوبة منهم، فهم دائما يغفلون عن التفاصيل المهمة مهما كانت صغيرة، يفضل مواليد هذا البرج العمل فى الأجواء الهادئة البعيدة عن المشاحنات.

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>على الصعيد العاطفى:

>تتمتع بقدر من الذكاء يجعلك تواجه مشاكلك مع الحبيب بكل سهولة ، استمر فى ذلك الطريق حتى تتجاوز جميع العقبات ويشعر كلاكما بالانسجام مع الأخر لا تتردد فى الإفصاح عن كل مايزعجك فأنت من الأشخاص الحساسة من كثير من المواقف ولا مانع من وجود من يوضح لك الرؤية الصحيحة، حتى لا تتأزم الأمور. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>لديك بعض المشاكل الوراثية التى تعرقل حياتك الصحية من وقت للأخر لكنك قادر على التأقلم معها، حاول علاجها حتى لا تتأزم الأمور ويكون الوضع فى المستقبل أكثر صعوبة ، راجع طبيب العائلة فهو الأفضل لحالتك. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>لا يوجد وقت لتأجيل المشاريع المستقبلية أكثر من ذلك ستكون الحياة أفضل بكثير عن التخطيط لها بشكل منظم ، لا تجعل شماعة الظروف تقف حائل أمام تحقيق أمنياتك فى الحياة ، ولا تتردد فى أخذ مشورة من سبقوك فأنت على الرغم من خبرتك تحتاج للمزيد من الدعم .

شبكةعيونالإخبارية

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