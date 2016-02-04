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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 5/2/2016

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 5/2/2016 برج الحوت حظك اليوم الجمعة 5/2/2016


> على الصعيد المهني:


>يتمتع مواليد برج الحوت بالكثير من المميزات القيادية فى مجال العمل، يحاولون طوال الوقت طرح أفكار جديدة ومبتكرة من خارج الصندوق لدفع عجلة العمل إلى الأمام ، ستكون الفترة القادمة مليئة بالأحداث السعيدة فى مجال العمل، لا تواجه المشاكل بالتجاهل هذه النصيحة التى يجب أن تتمسك بها فى الفترة القادمة.

على الصعيد العاطفى:


>تواجه حالة من الهدوء عاطفى فى الفترة القادمة مما يجعل ذهنك صافى لفتح مشاريع جديدة، لا تحاول قفل أبواب قلبك أمام الحب الجديد فربما يكون المعوض لما مررت به من فترات سيئة فى حياتك الماضية.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>تواجه الأوجاع بصبر وتحمل للام يقدر ذلك كل من حولك لأنهم على أدارك بما تعانى، الصبر دائما مفاتح الفرج فى كثير من الأمور ولكن يجب عليك أن تتابع مع أحد الأطباء حتى يكون لأوجاعك نهاية فى اسرع وقت.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>العناد ليس فى صالحك الفترة القادمة حاول أن تكون أنسان يتميز بالمرونة ، ولا تتحلى بالعناد من أجل العناد، ستحقق الكثير من الأمانى الحلوة فى الفترة القادمة مما سيؤدى إلى رفع روحك المعنوية عاليا، لا تتردد فى الأفصاح عما فى قلبك تجاه أصدقائك الذين أخطأن فى حقك ولم تسطع الصفح عنهم حتى هذه اللحظة.

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مصر 365

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