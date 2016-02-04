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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 5/2/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 5/2/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 5/2/2016

على الصعيد المهني:


>أنت إنسان طموح لديك القدرة على العمل بنظام ووضع خطط من أجل الوصول إلى أهدافك وتحقيق أحلامك ولكن هناك آخرين ليسوا كذلك ولا يمكنك أن تجبرهم على أن يكونوا كذلك، فلا تحاول التدخل فى شؤون الآخرين خاصة عندما يتعلق الأمر بمسارهم المهني.

على الصعيد العاطفى:


>من الضرورى أن تعيد تقييم علاقتك العاطفية وتضع بعض الحدود الضرورية والصحية للعلاقة اليوم، من المحتمل أن تدرك أنه على الرغم من أنك تعطى أكثر من طاقتك فإن هذا لا يرضى الشريك ويطالبك بالمزيد، فحان الوقت أن تضع حدودًا لهذه المطالب.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>صحتك الجسدية لا يمكن التنبؤ بها إلى حد ما اليوم ومع ذلك ينبغى أن تأخذ احتياطاتك لتحافظ على قوتك الذهنية لتتمكن من مواجهة الصعوبات التى تعيشها اليوم.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>النجوم تقول أن الحب ضرورى لك اليوم كما الهواء، فكن حذرًا لأنك قد تلتقى اليوم شريك حياتك المثالى، ومن المتوقع أن تتلقى هدية من مصدر غير متوقع اليوم وأن يكون يومك حافلاً.

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مصر 365

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