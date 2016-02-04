برج الدلو حظك اليوم الجمعة 5/2/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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تشعر بالرغبة فى أن تتخذ قرارات حاسمة فى ما يخص العمل، ولكن ينبغى أن تتريث قليلاً ولا تتعجل اتخاذ القرارات لأنك فى هذه المرحلة متأثر بحماسك ومشاعرك وليس لديك ما يكفى من المعلومات التى تؤهلك لاتخاذ القرار الصحيح.تحاول قدر الإمكان أن تظهر الحب والمودة لشريك حياتك من خلال لفتات صغيرة ومؤثرة جدًا وهذا يحفر أثره بعمق فى نفس الشريك وفى مشاعره ويساعدك على تطوير العلاقة والانتقال بها إلى مرحلة أعمق.تصلك أخبارًا سعيدة بخصوص الصحة فى الأيام المقبلة، سواء كانت تتعلق بك أو بشخص قريب منك تشعر بالقلق من أجل صحته وستهدأ مخاوفك بشكل كبير اليوم .تشعر بأنك غير سعيد وغير مستقر خلال الأيام القليلة الماضية وهذا ينعكس على مشاكل فى النوم وأرق شديد تعانيه ويؤثر على تركيزك سواء فى عملك أو على الصعيد الشخصى فحاول أن تحصل على بعض الاسترخاء وتهدئ أعصابك.