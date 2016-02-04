برج السرطان حظك اليوم الجمعة 5/2/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>أنت محظوظ اليوم حيث تجد فرصة لأن تعمل بشيء تحبه وتجنى منه الكثير من المال، وقد تمتلك الشجاعة للمغامرة بترك عملك الأساسى والمتابعة فى العمل بهذا المجال رغم أنك تواجه صعوبات فى ما يتعلق بالتمويل.>يجب أن توسع مفهومك عن الحب بشكل أكبر، وتفكر فى عائلتك التى تتجاهلها منذ فترة طويلة من أجل أشياء كثيرة أخرى، حاول أن تستعيد التوازن فى العلاقات واصطحبهم إلى نزهة ما أو خطط لأنشطة عائلية.>اليوم تدرك أن بعض التغييرات المعتدلة فى أسلوب حياتك يمكن أن تساعدك على أن تعيش بشكل أكثر صحة وسعادة، ولهذا تتخذ قرارات بالتخلى عن بعض عاداتك السيئة الضارة بالصحة وستجد داخلك القوة للتشبث بها أيضًا.>أمامك العديد من الالتزامات التى يجب أن تفى بها اليوم على الأصعدة الاجتماعية والمالية والشخصية قد يجعلك هذا تشعر بالضغط ولكن شعورك بأنك تساعد عدد من الناس سينعكس إيجابًا عليك.