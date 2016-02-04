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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 5/2/2016

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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 5/2/2016 برج الحمل حظك اليوم الجمعة 5/2/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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تتراجع كفتك هذه الأيام فى مجال العمل فأنت من الأشخاص التى تتأثر بالمشاكل العائلية وتجعلها عقبة فى مشوارها العملى ، حاول أن تأقلم مشاكلك حتى لا تترك أثارها السيئة على مستقبلك فيتحطم أمام عينك تعب السنين.

على الصعيد العاطفى:
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لديك العديد من التناقضات تعيشها مع الشريك ولا تجد لها حل ، حاول أن تجعل قلبك الحكم أمام كل مشكلة تواجهك حتى لا تخسر حياتك العائلية أو تعيش فى صراع دائم ودائرة مغلقة لا يوجد منها مفر أخر سوى النهايات المساوية ، أو المشاكل الدائمة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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تحاول أن تستعيد لياقتك البدنية بعد الفترة الماضية ، هناك العديد من تطبيقات الموبايل التى يمكنها أن تراقب أحوالك الصحية وتحسب معك عدد السعرات الحرارية المطلوبة منك بشكل يومى ، النوم المبكر والاستيقاظ المبكر من الأمور التى ستدعم صحتك حاول أن تجعلها نظام لحياتك لا يقبل التغير.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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تتوقع الأبراج لمواليد برج الحمل فى الفترة القادمة أن تكون الحياة أكثر هدوء واستقرار خاصة فى النواحى العاطفية ، لا تتردد لكسر نمط الحياة الروتينية وحاول أن تضفى على حياتك بعض الأمور الترفية التى ستلقى بظلالها على جميع نواحى الحياة ، الشريك ينتظر منك بعض الدعم المعنوى لتكون الحياة فى طريق أفضل.

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مصر 365

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