برج الحمل حظك اليوم الجمعة 5/2/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

> تتراجع كفتك هذه الأيام فى مجال العمل فأنت من الأشخاص التى تتأثر بالمشاكل العائلية وتجعلها عقبة فى مشوارها العملى ، حاول أن تأقلم مشاكلك حتى لا تترك أثارها السيئة على مستقبلك فيتحطم أمام عينك تعب السنين. على الصعيد العاطفى:

> لديك العديد من التناقضات تعيشها مع الشريك ولا تجد لها حل ، حاول أن تجعل قلبك الحكم أمام كل مشكلة تواجهك حتى لا تخسر حياتك العائلية أو تعيش فى صراع دائم ودائرة مغلقة لا يوجد منها مفر أخر سوى النهايات المساوية ، أو المشاكل الدائمة. برج الحمل على الصعيد الصحي:

> تحاول أن تستعيد لياقتك البدنية بعد الفترة الماضية ، هناك العديد من تطبيقات الموبايل التى يمكنها أن تراقب أحوالك الصحية وتحسب معك عدد السعرات الحرارية المطلوبة منك بشكل يومى ، النوم المبكر والاستيقاظ المبكر من الأمور التى ستدعم صحتك حاول أن تجعلها نظام لحياتك لا يقبل التغير. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> تتوقع الأبراج لمواليد برج الحمل فى الفترة القادمة أن تكون الحياة أكثر هدوء واستقرار خاصة فى النواحى العاطفية ، لا تتردد لكسر نمط الحياة الروتينية وحاول أن تضفى على حياتك بعض الأمور الترفية التى ستلقى بظلالها على جميع نواحى الحياة ، الشريك ينتظر منك بعض الدعم المعنوى لتكون الحياة فى طريق أفضل.

شبكةعيونالإخبارية

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