برج الثور حظك اليوم الجمعة 5/2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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الاستقرار سيجتاح الحياة العملية لأبناء هذا البرج، فلا هناك مزيد من التقدم ولا من التراجع، إنما سيبقى الحال كما هو عليه هذا اليوم، وهذه الفترة بشكل عام، وإذا حدث تغير سيكون التغير نحو الخلف والأسوألم تنصف العاطفة أبناء هذا البرج فى هذا اليومن فعلى الرغم من كم المشاكل التى تعرضوا لها على المستوى العملى، إلا ان المشاكل العاطفية ستكون هى الأخرى ضدهم مما يؤثر على حالتهم النفسية طوال اليوم، وسيجعلهم هذا يفقدون هدوئهموفقا لبعض العكوسات والمشاكل التى يتعرض لها أبناء هذا البرج، سيتعرضون لبعض المشاكل الصحية مثل الصداع والأرقتجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.