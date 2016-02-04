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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 2016/2/5

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 2016/2/5 برج العذراء حظك اليوم الجمعة 2016/2/5

لبرج العذراء:
>على الصعيد المهني:


>يعد أبناء هذا البرج من المحظوظين لهذا العام خاصة بالنسبة للمستوى العملى، الذى سيحققون فيه مكاسب مادية هائلة، ولكن لا داعى للاستعجال لأن هذا النجاح سيأتى تمهيديا ليس بين يوم وليلة.

على الصعيد العاطفي:


>صدمة كبيرة سيتعرض لها أبناء هذا البرج بالنسبة لحبيبهم، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا وأكثر عقلانية حتى لا يتصاعد الأمر ونندم على ما فعلناه فيما بعد، فالصدمة مجرد أزمة يمكن تخطيها فيما بعد.


>على الصعيد الصحي:


>على الرغم من تعرضهم لبعض المشاكل الصحية طوال الفترات السابقة إلا انهم سيشعرون بتحسن كبير فيما بعدن وسيكون هذا اليوم بداية لحياة صحية سليمة.
>


>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :


>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

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مصر 365

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