برج العذراء حظك اليوم الجمعة 2016/2/5

حظك اليوم لبرج العذراء:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:



>على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

>يعد أبناء هذا البرج من المحظوظين لهذا العام خاصة بالنسبة للمستوى العملى، الذى سيحققون فيه مكاسب مادية هائلة، ولكن لا داعى للاستعجال لأن هذا النجاح سيأتى تمهيديا ليس بين يوم وليلة.>صدمة كبيرة سيتعرض لها أبناء هذا البرج بالنسبة لحبيبهم، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا وأكثر عقلانية حتى لا يتصاعد الأمر ونندم على ما فعلناه فيما بعد، فالصدمة مجرد أزمة يمكن تخطيها فيما بعد.>على الرغم من تعرضهم لبعض المشاكل الصحية طوال الفترات السابقة إلا انهم سيشعرون بتحسن كبير فيما بعدن وسيكون هذا اليوم بداية لحياة صحية سليمة.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.