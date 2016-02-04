برج القوس حظك الجمعة 5/2/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>سيواجه أبناء هذا البرج نقلة كبرة على مستوى حياتهم العملية، فمزيد من المفاجأت ستستقر فى هذا اليومن ونتائجها تتوقف على ردود أفعالهم، فإذا أحسنوا استغلالها، استطاعوا أن يحققوا المأمول، وإذا لم يجيدوا اقتناص الفرصة فلم يعوضوا بأخرى . على الصعيد العاطفى:

>الحب سيكون النقطة المضيئة فى حياة أبناء هذا البرج، فعلى الرغم من أنهم مروا بمشاكل عاطفية كبرى كانت الخيانة والغدر على رأسها، إلا أنهم سيجدون شريك حياتهم الأفضل والذى يستطيع أن يستكمل حياته معهم بكل ثقة وصدق.

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>برج القوس على الصعيد الصحي:

>انتعاشة كبيرة فى حياتهم الصحية فعلى الرغم من بعض الأعراض التى أرقتهم طوال الفترات السابقة، إلا أنهم سيسجلون هذه الفترة كأفضل الفترات التى يشعرون فيها بتحسن كبير . توقعات علماء الفلك لبرج القوس :

>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .

شبكةعيونالإخبارية

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