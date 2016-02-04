أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك الجمعة 5/2/2016

Google+ Print
برج القوس حظك الجمعة 5/2/2016 برج القوس حظك الجمعة 5/2/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>سيواجه أبناء هذا البرج نقلة كبرة على مستوى حياتهم العملية، فمزيد من المفاجأت ستستقر فى هذا اليومن ونتائجها تتوقف على ردود أفعالهم، فإذا أحسنوا استغلالها، استطاعوا أن يحققوا المأمول، وإذا لم يجيدوا اقتناص الفرصة فلم يعوضوا بأخرى .

على الصعيد العاطفى:


>الحب سيكون النقطة المضيئة فى حياة أبناء هذا البرج، فعلى الرغم من أنهم مروا بمشاكل عاطفية كبرى كانت الخيانة والغدر على رأسها، إلا أنهم سيجدون شريك حياتهم الأفضل والذى يستطيع أن يستكمل حياته معهم بكل ثقة وصدق.
>


>برج القوس على الصعيد الصحي:


>انتعاشة كبيرة فى حياتهم الصحية فعلى الرغم من بعض الأعراض التى أرقتهم طوال الفترات السابقة، إلا أنهم سيسجلون هذه الفترة كأفضل الفترات التى يشعرون فيها بتحسن كبير .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس :


>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365