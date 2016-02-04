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حظك اليوم برج الميزان اليوم الجمعة 2016/2/5

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حظك اليوم برج الميزان اليوم الجمعة 2016/2/5 حظك اليوم برج الميزان اليوم الجمعة 2016/2/5

لبرج الميزان :
>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:


>مجموعة من الأخبار ستلقى على مسامع أبناء هذا البرج منها اخبار جيدة قد تغير من خريطة حياتهم على الأفضل تماما ومنها اخبار قد تغير مزاجهم العام على الأسوأ لذلك يجب ان يكونوا أكثر هدوءا ويستطيعوا ان يخرجوا من أحزانهم ويعادلوا بين الحزن بالفرح الذى قد يأتيهم فيما بعد.

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:


>الحب هو أفضل الأشياء التى قد تحدث لهم فى هذه الفترة، فعلاقات عاطفية قديمة ستمحى من ذاكرتهم وأخرى ستتجدد وستجدد معهم طاقة الحب المعروفة عن هذا البرج الأكثر رومانسية

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:


>بالنسبة للحالة الصحية فمزيد من العافية والشفاء سيكون عنوان ابناء هذا البرج لهذا اليوم .
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>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :


>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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مصر 365

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