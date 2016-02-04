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نجل محمود بكر يناشد السيسى بإقامة جنازة عسكرية لوالده

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نجل محمود بكر يناشد السيسى بإقامة جنازة عسكرية لوالده نجل محمود بكر يناشد السيسى بإقامة جنازة عسكرية لوالده
ناشد محمد، نجل الراحل المعلق الشهير محمود بكر، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بإقامة جنازة عسكرية لوالده، مؤكداً أنه كان أحد رجال القوات المسلحة وخدم كثيراً، ويجب تكريمه بعد أن فاضت روحه إلى بارئها.

وطلب نجل محمود بكر، خلال تصريحات إعلامية، من رئيس الجمهورية، أن يكلف أحد قيادات الجيش بإقامة تلك الجنازة العسكرية، أو إبلاغه بعدم إمكانية إقامتها، من أجل البحث عن طرق أخرى لتكريم والده الذى فارق الحياة.

وتوفى محمود بكر، بعد صراع مع المرض عقب تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية.

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مصر 365

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