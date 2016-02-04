التدخين يؤثر على شبكية العين ويضعف النظر

الغالبية يعرفون مدى خطورة التدخين على الصحة العامة للجسم والغالبية لا يعرفون أضرار التدخين على شبكية العين وطول النظر.>يقول الدكتور أحمد مصطفى أخصائى جراحة العيون إن خطورة التدخين على الصحة بوجه عام معلوم ربما للجميع لكن الذين يعرفون مدى خطورة التدخين على صحة العين وسلامة النظر قليلون.>أضرار التدخين على صحة النظر وشبكية العين

ويوضح أخصائى جراحة العيون أن تدخين السجائر يعرض شبكية العين لمخاطر وأضرار لأن المواد السامة التى تحويها السجائر تتصاعد مع أبخرة التدخين وتدخل العين ما يزيد من فرص انسداد الأوعية والشعيرات الدموية بالشبكية وهذا بلا شك يؤثر على صحة وسلامة النظر.

وتابع د.أحمد مع مرور الأيام والسنوات تزداد لدى المدخن فرص تعرض شبكية العين لأضرار ومخاطر منها مشاكل ضعف النظر خاصة لو كان المدخن كثير الجلوس فى أماكن مغلقة أثناء تدخينه.

وينصح أخصائى جراحة العيون المدخنين بالإقلاع فورًا عن التدخين حماية لأجسامهم بشكل عام وأعينهم من مشاكل الشبكية وضعف النظر بشكل خاص.