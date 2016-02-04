نظر تجديد حبس 6 إخوان لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بسوهاج

تنظر اليوم محكمة جنايات سوهاج تجديد حبس 4 من جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد اتهامهم للانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف.

وفى ذات السياق تنظر النيابة الكلية تحت إشراف المستشار أسامة عبد السلام رئيس النيابة الكلية تجديد حبس 2 من جماعة الإخوان بعد اتهامهما للانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت النيابة العامة تحت إشراف المحامى العام لنيابات سوهاج قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام والتحريض على العنف وتكدير الأمن العام والتظاهر بدون تصريح بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.