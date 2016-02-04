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الجيش اليمنى يعيد السيطرة على المرتفعات الاستراتجية القريبة من صنعاء

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الجيش اليمنى يعيد السيطرة على المرتفعات الاستراتجية القريبة من صنعاء الجيش اليمنى يعيد السيطرة على المرتفعات الاستراتجية القريبة من صنعاء
تمكنت قوات الجيش اليمنى أمس الأربعاء من استعادة السيطرة على مرتفعات المدفون المطلة على وادى "محلى" بمديرية نهم إلى الشرق من العاصمة صنعاء، بعد مواجهات شرسة خاضها الجيش مع الميليشيات الانقلابية للحوثيين وعلى عبد الله صالح.

وأكد مصدر عسكرى يمنى فى تصريح بثته أمس وكالة الأنباء اليمنية، أن قوات الجيش اليمنى استعادت كميات كبيرة من الأسلحة التى تركتها الميليشيات فى المواقع التى كانت تتمركز فيها.

وأوضح المصدر أن المواجهات التى تشارك فيها المقاومة الشعبية المساندة للجيش لا تزال مستمرة على مشارف قرية مسورة التى تتحصن فيها الميليشيات على بعد 10 كيلومترات من معسكر الفرضة.

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