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رئيس مركز أولاد صقر يطالب بسرعة توصيل الصرف الصحى للمستشفى المركزى

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رئيس مركز أولاد صقر يطالب بسرعة توصيل الصرف الصحى للمستشفى المركزى رئيس مركز أولاد صقر يطالب بسرعة توصيل الصرف الصحى للمستشفى المركزى
تفقد المهندس عارف عبد المجيد رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم، مستشفى الزنانيرى المركزى، للوقوف على احتياجات المستشفى، بعد أن استمع للمرضى والعاملين بالمستشفى.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المستشفى يعانى من نقص فى الأطباء بعدد من التخصصات؛ منها قسم العظام والغسيل الكلوى والتخدير ونقص عام بمعظم التخصصات.

وأشار إلى أن الأهالى اشتكوا عدم وجود صرف صحى بالمستشفى، الأمر الذى يعد كارثة بكل المعانى أن يكون هناك مستشفى قائم منذ عشرات السنين، وتمانع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى توصيل مرفق الصرف الصحى له بحجة أنه خارج الحيز العمرانى.

وأوضح عبد المجيد أنه أعد مذكرة لعرضها على اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، لاتخاذ قرار بسرعة توصيل الصرف الصحى للمستشفى.

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مصر 365